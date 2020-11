Kan man spøke med alvorlige temaer som angst og tvangshandlinger? Selvfølgelig, mener skuespillerne Ole Christoffer Ertvaag og Per Kjerstad.

Per Kjerstad og Ole Christoffer Ertvaag er begge kjente fjes for både tv-seere og teatergjengere. Innimellom slagene lager de også digital radio. Foto: Pål Christensen

Da Ole Christoffer Ertvaag fikk et angstanfall og måtte avbryte en teaterforestilling, hoppet Per Kjerstad inn som vikar. Det ble starten på et vennskap hvor de ofte snakker om sine psykiske utfordringer. Nå deler de disse samtalene med tusenvis av lyttere hver uke.