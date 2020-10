Nobel­prisen i litte­ratur til Louise Glück

Årets nobelpris i litteratur går til den amerikanske poeten Louise Glück.

For mindre enn 30 minutter siden

NTB

Nobelprisvinner Louise Glück i 2016 sammen med USAs daværende president Barack Obama. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB

Mats Malm, Svenska Akademiens faste sekretær, avslørte torsdag at Nobels litteraturpris går til amerikanske Louise Glück. Foto: Henrik Montgomery / TT / AP / NTB

Det opplyste Svenska Akademien torsdag. Glück roses i begrunnelsen for sin «umiskjennelige poetiske stemme, som med streng skjønnhet gjør individuell eksistens universell».

Glück ble overrasket da hun fikk beskjed om prisen, ifølge Mats Malm, Akademiens faste sekretær. Han snakket med henne på telefon tidlig på morgenen lokal tid.

I tillegg til at hun er lyriker, har Glück en akademisk stilling ved Yale-universitetet i USA. Hun har mottatt en lang rekke tidligere priser, og hun var USAs poet laureate i 2003–04.

– Hun er blant de mest framtredende lyrikerne i amerikansk samtidslitteratur, fastslår nobelkomiteens leder Anders Olsson.

– Det finnes også en god del humor og kvikkhet i hennes poesi, legger han til.

Vanligvis blir nobelprisene delt ut under tradisjonsrike seremonier 10. desember. Der er imidlertid avlyst eller endret på grunn av koronapandemien.

Årets litteraturpris kommer i kjølvannet av skandalen som har preget Svenska Akademien de siste årene, etter at ektemannen til et av medlemmene ble dømt for voldtekt. Prisen som skulle vært delt ut i 2018, ble utsatt ett år som følge av situasjonen.