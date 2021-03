God, gammeldags kosekrim

Påskekrim: En nerdete politietterforsker løser mysterier på Poirot-måten i denne harmløse og ganske sjarmerende serien.

To ulike, men godt samarbeidene detektiver løser mysterier sammen i «McDonald & Dodds».

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

McDonald & Dodds, sesong 2

Britisk krim i to deler. Tilgjengelig på NRK TV fra 26. mars.

Her er serien for deg som liker koselig, gammeldags krim, av den typen som sender assosiasjonene til Agatha Christies Poirot.

«McDonald & Dodds» er riktignok iscenesatt i vår tid, til og med i disse såkalte korona-tider. Men den moderne innpakningen står ikke i veien for inntrykket av at dette handler om tradisjonelle mysterier som skal løses av et lyst, men eksentrisk hode i samarbeid med en mer jordnær og handlekraftig kollega. Og selv om noen blir drept, er dette den typen serie hvor volden holdes på en armlengdes avstand og vel så det.

Episodene, som med sin lengde på halvannen time like gjerne kunne kalles filmer, er avsluttende, slik at man ikke trenger å se dem i en spesiell rekkefølge, og man trenger heller ikke ha fått med seg første sesong.

Handlingen finner sted i billedskjønne Bath sør i England. I den første episoden drar fem venner på tur i en varmluftsballong. Bare fire er igjen i kurven når de lander. Det viser seg snart at disse fire var en del av Londons popkulturelle elite på 80-tallet, før de på sine voksnere dager trakk seg tilbake til et luksuriøst hus i mer rurale omgivelser.

Det umake etterforskerparet McDonald og Dodds finner fort ut at det må nøstes i de mistenkelige passasjerenes fortid. Blant skuespillerne finner vi et knippe 80-tallshelter som Patsy Kensit og Martin Kemp, noe som tilfører et herlig metanivå til det smarte, men litt forutsigbare mysteriet..

Episode to handler om en skotsk venninnegjeng som drar på jentetur til Bath. De havner på nachspiel med en gjeng unge menn de møter på nattklubb, men før den fuktige natten er omme, er en av festdeltakerne død.

I begge episodene kastes mistanken fram og tilbake mellom et omfattende persongalleri, det legges ut en rekke falske spor, og mye tankevirksomhet og godt teamarbeid må til for at vi skal få den tradisjonelle konfrontasjonen og opprullingen på slutten. Det er på ingen måte nyskapende, og kan heller sees som en hyllest til den gamle, tradisjonelle tv-krimmen. Dette er trivelig underholdning for alle som liker et godt mysterium, men som foretrekker litt lystige omstendigheter framfor de mørke og voldelige seriene som er mer vanlige i vår tid.