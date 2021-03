Solborg Folkehøgskole utvider musikktilbudet – får med seg Hanne Sørvaag og Eirik Berge på laget

Solborg Folkehøgskole får to nye musikklinjer. Både Hanne Sørvaag og Eirik Berge er ansatt som nye lærere.

Hanne Sørvaag blir lærer på Solborg Folkegøskoleas nye linje «Hannes Låtskriverlinje».

Tonje Thorstad Kildal Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Det er stas at de som har såpass høyt musikalsk nivå finner det attraktivt å jobbe her, det sier noe om hvor viktig folkehøgskole er, sier Kjell Andreas Westby.

Han er lærer på musikkproduksjonslinjen på Solborg og glad for å få med seg to profilerte musikere på laget.

Den kristne folkehøgskolen, som ligger i nærheten av Mosvatnet i Stavanger, får to nye musikklinjer til høsten, hvor Sørvåg og Berge blir lærere for hver sin linje.

– Jeg tror dette blir bra. De to som kommer inn nå er veldig flinke, og det er gøy at de vil videreformidle det de kan til nye generasjoner. Jeg tror vi skal få til noe som er veldig kult, sier Westby.

Fakta Hanne Sørvåg Hanne Sørvåg er en vokalist, komponist og tekstforfatter fra Stavanger.

Hun har gitt ut seks soloalbum, blant annet «Cover Me» som var på topp 10 listen over album i Norge i 2011.

Internasjonalt er hun mest kjent som komponist, og har skrevet låter som solgt nær 5 millioner i 70 land.

Låtene «My destiny» og «Say hello to goodbye» kom begge høyt opp på Billboardlisten i USA.

Sørvåg har også vært med å skrevet flere låter til Melodi Grand Prix, blant andre «Because my heart is yours» som ble fremført av Didrik Solli Tangen, og representerte Norge i Eurovision i 2010.

Hun har og deltatt i flere programmer på TV, både som mentor i «The voice», og som deltaker i «Hver gang vi møtes» og «Stjernekamp». Kilde: Wikipedia Les mer

Hannes låtskriverlinje og filmmusikk

Fra før av har skolen én musikklinje: musikkproduksjon. Nå utvider de med to nye linjer: Hannes Låtskriverlinje og Filmmusikk.

– Ett år på Hannes låtskriverlinje vil garantert gi deg et spennende år og gjøre deg til en bedre låtskriver, skriver skolen på sin hjemmeside.

I tillegg til låtskriverlinjen kommer det også en egen filmmusikklinje.

– Gjennom ett år på denne linja vil du utvikle deg til å kunne analysere film med fokus på bruk av musikk og lyd, men også gi deg kunnskap om hvordan du kan komponere musikk til film, gaming og andre audiovisuelle uttrykk, skriver skolen på nettsiden.

Eirik Berge blir lærer på filmmusikklinjen på Solborg Folkehøgskole.

Fakta Eirik Berge Eirik Berge er en pianist, komponist og arrangør fra Sandnes.

Han har jobbet med flere kjente artister, som Sissel Kyrkjebø, Kurt Nilsen og Madcon.

Han har også medvirket på flere plater, konserter og teateroppsettinger i Skandinavia. Blant annet som orkester arrangør med Aurora Aksnes, Lido og Vinni.

Han har også jobbet med filmmusikk. De siste årene har han som arrangør på Hollywoodfilmen Beyond the Velvet Rope.

Tidligere har han arrangert og orkestrert musikken til den danske krigsdokumentaren «Armadillo», som ble Emmy nominert i fire kategorier, og vant en.

Han er en mye brukt musiker på ulike TV-produksjoner, og har over 350 produksjoner bak seg, blant andre «Kvelden før kvelden». Kilde: Wikipedia Les mer

Musikkbyen Stavanger

I tillegg til å samarbeidet på tvers av linjene på skolen, vil Solborg også samarbeidet med det lokale musikkmiljøet i Stavanger.

– Jeg tror dette kan bli bra for byen også, og vi vil bidra slik at dette betyr noe for musikkbyen Stavanger også, sier Westby.

Han legger til at han synes det er kult at både Sørvåg og Berge har lokal forankring.

– Hanne har vel vokst opp rett bak skolen her, og Eirik er fra Sandnes så det er kjekt.

Ikke nødvendig med mye erfaring

Westby oppfordrer alle ungdom med musikkinteresse å søke.

– Man må ikke være vanvittig talentfull, eller ha spesielt mye erfaring. Vi får både inn folk som allerede har gått tre år på musikklinja på videregående, og folk som bare har litt erfaring, men ønsker å få mer.

Elever fra musikkproduksjon linjen på Solborg folkehøgskole. Foto: Kjell Andreas Westby