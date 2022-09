Abida Raja i Stavanger: – Tenkte ikke at jeg kunne få så mange positive reaksjoner

Abida Raja (49) var lørdag i Stavanger for å snakke om boken som har tatt Norge med storm.

KAPITTEL: Lørdag snakket hun for første gang foran publikum om flukten fra familien og tvangsekteskapet.

– Jeg var klar over at det ville komme reaksjoner, men jeg visste inni meg at dette var en viktig historie å fortelle, sier Abida Raja (49) til Aftenbladet.

For to uker siden slapp hun høstens bokbombe. Lørdag var hun på Kapittelfestivalen på Sølvberget i Stavanger.

Der snakket hun for første gang foran publikum. Om flukten fra familien og tvangsekteskapet. Og om «Frihetens øyeblikk», som ble påbegynt for sju år siden.