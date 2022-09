Hvor mye atmosfære er for mye?

Melankolsk, vakkert, atmosfærisk og ambisiøst. Det hele uten at vokalisten får gjort så mye med det.

Haugesundsgjengen er tilbake et år etter debutplaten.

Jonas Vikingstad Journalist

Sundrowned: «Glacious» (fysisk format)

Haugesundsprosjektet Sundrowned ga ut sitt debutalbum i fjor. Nå er de tilbake med en fersk trespors EP. Ifølge gruppen selv skal den utforske temaer: «(..) om overgangen fra det fysiske til det spirituelle når livet nærmer seg slutten.»

Hurra.

Kan det bli bedre?

Denne svært oppløftende og lite svulstige beskrivelsen til tross, den gode atmosfæriske stemningen melder seg ganske raskt.

EP-ens første spor, «Glacious», åpner med atmosfæriske og lette riff. Man lar seg forføre av silkemyke overganger og tiltalende trommer. Under havet av det melodiøse, og det vakre ulmer vokalist Jone Amundsen Piscopos blytunge gravrøst. I skjønn forening kommuniserer den ekstreme vokalen, og den melankolske stemningen lengsel og frihet.

Høyere vokal, takk!

Men allerede på første spor melder det seg et snev av irritasjon hos undertegnede. Vokalen er altfor lav. Dette er sikkert tilsiktet. Kanskje for å fremheve nettopp det melodiøse uttrykket? Man sitter imidlertid hele tiden og venter på et vokalt høydepunkt som aldri kommer.

«Blood» følger opp, og fortsetter i stor grad for starten slapp. Her får vokalen heldigvis litt større spillerom, og melodien gir den et løft. Den atmosfæriske stemningen videreføres, og fungerer således som en rød tråd gjennom det hele. Denne låten er hakket røffere, og skaper en dyster atmosfære.

Langt seigere og mer langdrygt blir det på EP-ens siste spor. Igjen oppleves vokalen som forstyrrende underkommunisert. Det er likevel ingenting å si på utførelsen. Den er vakker og befriende. Her knyttes de røde trådene sammen til en vakker avslutning.

Det hele låter i det hele tatt svært velprodusert og lekkert. Jeg savner imidlertid en enda tydeligere utnyttelse av Amundsen Piscopos vokal. Den er sterk. Det er på grensen til dårlig gjort å ikke bruke den bedre.

Beste spor: «Blood».