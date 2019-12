Alan Skurtveit besitter magien som gjør ting til gull

Alan Skurtveit liker ikke rampelyset, men sangene snakker for ham.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Alan Skurtveit har spilt med en rekke andre, men har flere soloalbum vel verd å spore opp. Foto: Emil Ashley

Geir Flatøe Journalist

The Teeny Tiny Think Tank: «Jack plastic nut washer» (Forte Music)

The Teeny Tiny Think Tank er Alan Skurtveit, multiinstrumentalist kjent fra Leif & Kompisane, Matti Røssland, Vervik band, Sardines og Morten Abel.

Soloalbumene hans er gjemt under navnet Hyclan Ludu, med titlene «Albert’s alibi» (1995), «According to Albert» (2011) og «Always about Albert» (2016). Hør dem!

Nå skifter han artistnavn og har med seg trommis Børge Fjordheim, pluss gitaristene Alf Terje Hana og Erlend Aasland på hvert sitt kutt. Inge Engelsvold tar seg av teknikken.

Skurtveit besitter magien som gjør ting til gull. Han lager bedre pop enn de fleste, og han styrer unna klisjeene mens han lager sin egen miks på tvers av alt. Etter fire album er Skurtveit sin egen sjanger.

Han avslutter med en han ikke har lagd selv, Martin Luthers «Vår Gud han er så fast en borg» fra 1520-tallet. Skurtveit synger den med et enkelt tangentkomp, før han gir gass i et postludium. Det passer merkelig godt, som alt han gjør.

Beste kutt: «Mellow», «Merry», «What we would be without you», «The last trace».

Publisert: Publisert 22. desember 2019 10:13