Mye action, for mye babbel

Fast & Furious: Hobbs & Shaw

Sjanger: Actionkomedie. Nasjonalitet: USA 2019. Regi: David Leitch. Originalspråk: Engelsk. Skuespillere: Dwayne Johnson, Jason Statham, Idris Elba, Vanessa Kirby, Eiza González, Helen Mirren. Lengde: 2 timer og 15 minutt. Aldersgrense: 15 år. Kinopremiere: 2. august.

I 18 år har filmfolket fulgt med på den oljeinnsmurte machogjengen i Fast & Furious-serien. Raske biler, babyolje, lettkledde kvinner og store egoer har falt i smak hos de fleste, tross blandede anmeldelser fra pressen. Det er heller ikke vanskelig å forstå. Etter åtte filmer greier franchisen ennå å gi oss god underholdning, men når har Hollywood bestemt seg for å bytte ut Vin Diesel og solen med to sinte menn og én terminator.

Når to motsetninger møtes

To menn våkner opp på hver sin ende verden. Det er slik de vil ha det. I mellomtiden sørger MI6, CIA og en ond redde-verden-ved-hjelp-av-folkemord-organisasjon, for at de to snart skal gjenforenes.

«Fast & Furious: Hobbs & Shaw» en spin-off av originalfilmene. Hovedrolleinnehaverne har produsert filmen selv. Denne gangen handler det om Luke Hobbs (Dwayne Johnson) og Deckard Shaw (Jason Statham). En agent og en snikmorder.

Diss mora mi, og jeg gidder ikke redde verden

Når de to alfahannene møtes (som de selv kaller seg) blir det kjapt konflikt. CIA har ført dem sammen for å redde verden fra et virus som er i hendene til en vakker, men farlig, kvinne (hun er faktisk påkledd under store deler av filmen). De to kan godt redde verden, men ikke sammen. En «mora di»-diss og noen penisfornærmelser gjør at motivasjonen for å redde menneskeheten forsvinner.

Til slutt, etter flere fornærmelser, bestemmer de seg for å samarbeide likevel. Det er også en tidsramme: Finn kvinnen på 72 timer, eller så er verden kjørt.

Enkelt tenker du kanskje? Bare å hive på seg babyoljen og finne en kul bil, så er det gjort? Nei: Hobbs & Shaw står ikke ovenfor de samme gamle gangsterne. Denne gangen er det en hypermoderne, terminator-lignende skurk som står i veien for suksess. En hjernevasket fyr som kaller seg for svarte supermann.

Buckle up.

Daniel Smith

Kutt følelsene

Det hele utvikler seg til et actionspekket eventyr.

Fylt med for mange følelser og for mange fornærmelser. Heldigvis er det også mange eksplosjoner. Filmen starter i godt tempo og man trekker ofte på smilebåndet over dialogen mellom Hobbs og Shaw, men etter 30 minutter med du-har-mindre-penis-enn-meg-snakk blir man lei.

I tillegg kommer manusforfatterne på at de burde legge inn et kjærlighetsdrama midtveis i filmen. I slutten kjører de på med litt familiekjærlighet også. Vi kom for action og komedie, ikke dårlig, oppbrukt, livsvisdom fra Dwayne Johnson.

Fast & Furious-filmene er ikke akkurat kjent for sine gode dialoger. De er kjente for underholdende, over-the-top actionfilmer. Det har også Hobbs & Shaw, men med mer humor. Det ønskes velkomment. Selve plottet er perfekt for en actionkomedie. Det er ikke akkurat originalt og nytenkende, men inneholder nok konflikt og eksplosjoner til at man blir fornøyd, men man kunne kuttet en halvtime med småsnakk og fått en mer spennende film.

Men: Hvis man vil se en film der man slipper å tenke og får ledd litt, er dette filmen. «Fast & Furious: Hobbs & Shaw» går vekk fra det som kjennetegner de forrige filmene, men gir publikum en god dose underholdning.

En helt ok actionkomedie. Det man kan forvente av en Fast & Furious film altså.