Reise inn i det ukjente med celebre gjester

Athana: «The May sessions 0518»

Stavanger-bandet Athana inviterte til noe de kalte et Nuprog-adventure på Folken. Gjester var perkusjonist Jody Linscott og trommis og keyboardist Gary Husband, folk som har spilt med alt fra Elton John, The Who og Paul McCartney til John McLaughlin, Jeff Beck og Al Jarreau.

Athana er på sin side gitarist Alf Terje Hana pluss Torgeir Nes (elektronikk) og Øyvind Grong (bass).

Bruker vi Athanas egne ord, foregår reisen i et rytmisk post-industrielt lydlandskap. Det er gjerne der Hana trives – av og til mer industrielt, av og til på en reise videre ut i rommet, men alltid med en følelse av framtiden.

Fremmedgjøringen lurer i rillene, men ikke mer enn at du føler deg godt ivaretatt underveis. Hana forsøker ikke å skremme deg vekk, men heller ikke å gi deg noe som er drøvtygd av andre.

Han lar seg heller ikke skremme av sine meriterte gjester; bare hør det imponerende gitarspillet på «Silent warriors».

Beste spor: «Half awake running again», «Silent warriors», «The longest day».