Derfor vil NRK at du skal logge inn

Det pågår et kappløp om å få folk til å logge inn og dele informasjon om seg selv. NRK har meldt seg på.

I mars i fjor fikk NRK den nye innloggingsløsningen som skal registrere hva brukerne gjør på tvers av alle appene for radio, TV og nyheter. Foto: Skjermdump / NRK.no

Lørdag prøvde flere hundre tusen nordmenn å logge inn hos NRK samtidig. Da gikk det galt. Under Melodi Grand Prix-finalen brøt systemet sammen, og en jury endte med å velge ut de fire gullfinalistene.

NRK sier at de fortsatt jobber på spreng med å finne ut hva som gikk galt.

Uavhengig av stemmeskandalen, har NRK har det siste året jobbet med å få publikum til å opprette brukerprofiler på nett og mobil.

– Generelt går det i retning av at mer og mer er basert på innloggingsløsninger. Det har vært et press i årevis fra teknologiselskapene for å få brukerne til å logge inn, sier direktør i Datatilsynet, Bjørn Erik Thon.

Datakappløp med Google og Facebook

Google og Facebook var tidlig ute med å få fok til å opprette egne profiler. Også norske aktører vil at leserne skal dele mest mulig informasjon på tvers av tjenester de bruker. Dette gjelder også Schibsted, som blant annet eier Aftenposten, VG og Finn.no.

Bjørn Erik Thon, direktør i Datatilsynet. Foto: Butt, Mariam / NTB scanpix

I 2015 lanserte Datatilsynet rapporten Det store datakappløpet om kommersiell bruk av personopplysninger.

I en rapport om trender i medie- og teknologibransjen for 2020 skriver Reuters institutt for journalistikk at mediene vil fortsette å kjempe om brukerdata gjennom innloggingsløsninger.

– Gjør det alle andre gjør

Innlogging gjør at nettbaserte tjenester kan få detaljert kunnskap om brukerne. Det kan de tjene penger på, blant annet ved å selge målrettede annonser.

NRK vil bli bedre kjent med brukerne sine ved å få så mange som mulig til å logge inn. Foto: Skjermdump / NRK.no

Men NRK selger ikke annonser. De er finansiert av skattepenger. Likevel vil de at brukerne skal logge inn.

– Det er ingenting i veien for at NRK bruker kundedata for å forbedre sitt tilbud. De gjør det alle andre gjør. Det viktigste er at man viser åpenhet om hva dataene brukes til og følger reglene for personvern, sier Bjør Erik Thon i Datatilsynet.

I konkurranse med store aktører som Netflix og HBO må også NRK tilpasse seg brukernes behov.

– NRK er, som mange statlige kringkastere, under stort press. De samler inn data for å lage et så relevant tilbud som mulig, finne ut hva som fenger seerne og forhåpentlig binde dem til kanalen på lang sikt, sier doktorgradsstipendiat i medievitenskap ved Universitetet i Bergen (UiB), Anja Salzmann.

Stig Karlsen, prosjektleder for MGP, måtte svare for det tekniske kaoset under stemmegivningen under finalen i MGP lørdag. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

«Friskere og riktigere innhold»

«Innlogging hjelper oss rett og slett med å servere deg friskere og riktigere innhold på tvers av tjenester, dingser og plattformer», skrev NRK da funksjonen ble lansert i mars i fjor.

NRK TV har hatt innlogging siden 2015, men det siste året har seerne også kunnet logge seg inn på NRKs andre apper for radio og nyheter.

For å opprette en profil hos NRK, må du kun oppgi fornavn og e-postadresse. NRK ber også om etternavn, fødselsår, postnummer og kjønn, men dette er valgfritt å fylle ut.

Så langt har omtrent 910.000 laget seg en profil hos kringkasteren.

– Kan misbrukes

Ifølge NRK vil ikke brukerdataene deles med andre. Informasjonen om deg skal bare brukes til å løfte frem innhold som du kan være interessert i, basert på hva du har hørt, lest eller lyttet til tidligere.

Anja Salzmann, doktorgradsstipendiat ved Universitetet i Bergen. Foto: UiB

Selv om det er valgfritt å registrere opplysninger som kjønn og alder, mener Anja Salzmann ved UiB at opplysninger om hvilke tjenester vi bruker når og hvor, er verdifulle.

– Jeg er skeptisk til denne typen datainnsamling om folks individuelle mediebruk på tvers av alle NRKs plattformer. Det ene er at NRK da vet mye mer om oss enn vi vet om oss selv og egne medievaner. Det andre er at alt som ligger på nett, kan være tilgjengelig for potensiell misbruk eller utilsiktet bruk, sier hun.

Medieforskeren påpeker at NRK er en stor organisasjon med høy tillit, noe som kan misbrukes av dem som ønsker å manipulere.

– Det er bare kreativiteten som setter grenser for hva slik informasjon kan brukes til, sier Salzmann.

NRK understreker at de tar personvern på alvor, og at de hele tiden jobber systematisk med å følge kravene som stilles gjennom blant annet GDPR. Det er en lov som stiller krav til hvilken informasjon man kan lagre om folk og hvor lenge denne informasjonen kan lagres.

NRK skriver også at man kan velge å slette profilen sin når man vil.

– Kjent strategi

Flere har stilt spørsmål ved hvorfor NRK krevde at folk måtte logge seg inn for å stemme under lørdagens Melodi Grand Prix-finale.

Helle Sjøvaag, professor i journalistikk ved Universitetet i Stavanger, sier det er en velkjent metode for å få flere brukere.

– Å få brukerne til å registrere seg under slike store arrangementer, er en kjent strategi som er blitt brukt av både TV 2 og Discovery under store arrangementer som OL og VM, sier Sjøvaag.

For å stemme på din favoritt i Maestro, må du logge inn hos NRK. Slik kan det bli for flere programmer fremover. Foto: NRK

Konstituert kringkastingssjef Vibeke Fürst Haugen, opplyste lørdag til Aftenposten at NRK har fått 98.000 nye registrerte brukere i løpet av vinterens fem delfinaler i MGP.

I tillegg til MGP, må man logge inn for å stemme i programmet Maestro. NRK opplyser at de vil fortsette å bruke slike nettavstemninger i flere programmer fremover.

Kommunikasjonsansvarlig hos NRK, Nathalie Sprus skriver i en e-post at de valgte innlogging i MGP-sammenheng «for å skape en bedre publikumsopplevelse».

– Avstemningen er lagt bak innlogging for å hindre juks eller manipulasjon av resultatet. Vi lagrer ikke informasjon om hvem som stemmer på hva, men vi logger at du har stemt, slik at du ikke kan stemme flere enn tre ganger per runde, skriver Sprus.

Publisert: Publisert: 19. februar 2020 10:05