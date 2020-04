Debutant med flott stemme

Én fot i americana og én i folkpop.

Inger-Katrin Kolvik Larsen er ute med sitt første album. Foto: Ida F. Kampenhaug

Geir Flatøe Journalist

Inger-Katrin: «Keepsafe» (IKKL Music)

Inger-Katrin Kolvik Larsen fra Beiarn i Salten i Nordland har slått seg ned i Oslo, der 29-åringen nå gir ut sitt første album. På det skildrer hun en nedadgående reise som når bunnen i femte kutt, «Hope betrays», samtidig som et nytt håp vekkes. Derfra går det oppover med «What am I doing here», «Follow you» og «Silly mind», før albumet ender i «Keepsafe». Musikken bærer ikke preg av den samme ned- og oppgangen, men veksler mellom intime viser og lettere folkpop.

Hun åpner med «Day without a name», frisk folkpop av den typen som inntok listene da engelske Mumford & Sons ga ut sitt første album i 2009. Siden er sjangeren blitt værende, og Inger-Katrin supplerer den med americana, en annen gjenganger i samme tidsperiode. Hun har en flott stemme og skriver fine sanger, så det er i grunn bare en økt dose egenart som savnes. Det nærmeste du kommer er det følelsesmessige temaet som er en fin tråd gjennom det hele. Det blir spennende å se hvor hun går videre.

Beate spor: «Day without a name», «Please», «Follow you».