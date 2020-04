Perfekt jazz-rap

Nedenfor finner du skamløst skryt, og Ivan Ave fortjener det.

Eivind Øygarden er Ivan Ave, og han har laget et av årets beste album. Foto: Jan Tore Eriksen

Stella Marie Brevik Journalist

Ivan Ave: «Double goodbyes» (Jakarta)

Takk til Eivind Øygarden, aka Ivan Ave, for å ha lagd et perfekt rap- og r’n’b-album. Han er fra Vinje, men bodde lenge i Sandnes og har to album bak seg. Han var også medlem av duoen The Afeeliated sammen med John Derek Bishop.

At en norsk rapper som synger på engelsk høres så gjennomført ut, er sjelden vare. Ivan Ave har markert seg internasjonalt med sine tidligere utgivelser, men hever nok en gang standaren.

Tilsett noen hekto av 90-tallets sleipe r’n’b. Noen dryss fra Frank Oceans «Channel Orange»-album. En knivsodd funky jazz. Hiv inn 2020-tallets relasjonsbaserte problemer og nostalgi etter ønske og en god håndfull av velformulerte tekstlinjer, så har du «Double goodbyes».

Ave har laget et personlig, morsomt og behagelig album som uten problemer kan sammenlignes med sjangerens mest kjente navn. Originale tekster, med en flow som de fleste rappere bare kan drømme om.

Dette er en fryd for øret, sjela og kroppen.

Beste spor: «Phone won’t charge», «On the very low», «Dooblé’s shout outs».