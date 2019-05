To priser til «Lykkeland» under Gullruten

Ellingsæter spilte rollen som Anna Hellevik i «Lykkeland».

– Så sykt! Jeg vil først takke alle i produksjonen, selvfølgelig, spesielt regissør Petter Næss, som har forstått meg fra dag en, og har motivert meg til å prestere bedre for hver dag. Jeg har vært sykt stolt for å kunne jobbe sammen med noen som er så flinke. De har fått meg til å føle meg dritbra hele tiden. Jeg vil også takke en av mine aller beste venner, Ada Eide Skjong, som ringte meg den dagen det skulle være audition for «Lykkeland». Hadde hun ikke ringt, hadde jeg nok sovet videre den dagen. Tusen takk! sa Ellingsæter etter at hun fikk prisen fra utdeler Vidar Magnussen.

«Lykkeland» vant også prisen som beste dramaserie, i konkurranse med «Kielergata», «17» og «Unge Lovende».

TV 2

Stavanger-baserte Screen Story vant også Gullrute for beste dokumenterserie. De har laget «Overleverne» sammen med NRK.

Pia Tjelta var også nominert som beste skuespiller for sin innsats i «Lykkeland», mens «Team Ingebrigtsen» var nominert, men ikke vant pris som beste dokusåpe.

Pris til Kåss Furuseth

Første pris under Gullruten 2019 gikk til Else Kåss Furuseth for programmet «Else om: Selvmord» på TVNorge.

– Det handler om tematikk som kanskje ikke passer så bra på en lørdag, men som dessverre er til stede hver dag, sa Furuseth i takketalen hun holdt i en fullsatt Grieghallen i Bergen lørdag kveld.

Det skal deles ut i alt 18 priser i kategorier som beste skuespiller, programleder, dramaserie, og underholdningsprogram.

Prisvinneren ba alle i salen som kjente noen som hadde begått selvmord eller prøvd på det, å rekke opp en hånd.

– Jeg håper at all denne praten om åpenhet kan bidra til at det er lettere å be om hjelp, sa hun ifølge TV 2 som sendte prisutdelingen.

Prisen for beste skuespiller gikk til Anne Regine Ellingsæter for «Lykkeland», mens prisen for årets nyskapning ble tildelt «Kongen av Gulset». Prisen for årets TV-øyeblikk gikk til «Charterfeber».

Hylte høyt

Melina Johnsen hylte høyt da hun vant prisen for «Beste deltaker» for sin innsats i realityprogrammet «Ex on the beach». På vei opp til scenen mistet hun skoen, og produsenten holdt takketalen.

Da prisvinneren møtte pressen etterpå, begynte hun å gråte.

– Jeg er helt rystet. Jeg hadde aldri forventet dette. Det er helt sykt. Jeg er sjokkert, sa Johnsen og la til at hennes neste mål er å bli stjerne i USA.

Hedersprisen til Dagsrevyen

Hedersprisen ble tildelt Dagsrevyen, som i fjor fylte 60 år. Blant annet kom Nina Owing og Yama Wolasmal opp på scenen for å ta imot prisen.

Dette er vinnerne:

Beste programleder

Else Kåss Furuseth

Beste deltaker Melina Johnsen - Ex on the Beach

Beste reality

Jorden rundt på seks steg

Beste barne- eller ungdomsprogram ZombieLars

Årets nyskapning Kongen av Gulset

Årets TV-øyeblikk Lysbryteren, Charterfeber

Beste skuespiller Anne Regine Ellingsæter

Beste dokumentarserie Overleverne

Beste livsstilsprogram

Folkeopplysningen

Beste dokusåpe

113

Beste underholdningsprogram

Truls a la Hellstrøm

Beste dokumentar Når knoklene blir til gele

Beste konkurransedrevne reality

71 grader nord - Norges tøffeste kjendis

Beste dramaserie

Lykkeland

Beste nyhets-, sports eller aktualitetsprogram

Else om: Selvmord

Publikumsprisen Vegard Harm og Morten Hegseth

Beste humorprogram Parterapi

Rød løper i Bergen

Landets TV-kjendiser kjente sin besøkelsestid og poserte lørdag villig vekk på den røde løperen i Grieghallen før showet.

Blant dem som dukket opp var kjendiskokken Eyvind Hellstrøm. Han er nominert sammen med Truls Svendsen i kategorien «Beste underholdningsprogram» for «Truls à la Hellstrøm».

Komikeren Sigrid Bonde Tusvik, som leder kveldens Gullruten-utdeling for tredje år på rad, kunne fortelle til Se og Hør at hun skal gjennom seks kjoleskift i løpet av utdelingen.

– Det kommer til å bli en pangåpning, folk kommer til å le, og vi skal ha jæskla kule musikere. Så jeg håper dere liker showet, sa hun om programmet.

Nytt av året er at flere av kategoriene er slått sammen. I stedet for å kåre årets kvinnelige og mannlige programleder og skuespiller, vil begge kjønn være representert blant de nominerte i kategoriene «beste programleder» og «beste skuespiller».