Penis til besvær

Mads Rage: Miklastaur. Roman. 274 sider. Samlaget.

Det er ikke størrelsen det kommer an på, hører man gjerne sagt, men det spørs om hovedpersonen i Mads Rages (f. 1982) «Miklastaur» ville vært enig i det. Emmanuel Miklastaur (= stor stake) den yngre fødes i en brønn på Tysnes i Sunnhordland, så kraftig utrustet nedentil at moren rives i filler under fødselen og dør: «Eg føler meg som ein stein som ventar på sleggja». Man ser for seg guden Priapus, som er avbildet på en freske i Vettiernes Hus i Pompeii. Deretter dør faren, Emmanuel den eldre, av sorg. Gutten tas hånd om av sine livstrette besteforeldre, som gjør sitt beste for å holde barnets skavank hemmelig.

Organet er så digert og trenger så mye blod, at gutten simpelthen besvimer av morgenbrødet. Men siden menneskets natur er som den er, finnes det ingen nåde for Emmanuel den yngre, som blir mobbet og plaget på skolen. Bortsett fra Pomfilie, en iranskættet tilflytter fra austlandet, som selv er et sosialt utskudd, er han venneløs, men søker trøst i samværet med den alkoholiserte hesten Baltasar, som dagstøtt drikker seg full på bokkøl.

Emmanuel den eldre hadde den samme legemlige attributten, og synes å ha vært stolt av det: «Han nytta desse store penisfutterala, dekorerte med perler og rosemåling, som no hang på veggen nede i stova, som suvenirar frå ein framand kultur». For Emmanuel den yngre er det verre fatt, fremgår det av de såkalte Grimslandsbøkene, som etter sigende er skrevet av Emmanuel selv, og som ble oppdaget av lensmann Lasarus Lunde, som blir vekket fra de døde, så å si, av en telefon samme natt som tragedien rammer bygda.

Emmanuel er ikke så gammel da han planlegger å henge seg. Selv når han tror han er sluppet inn i varmen, støtes han subtilt ut i kulden igjen. Han henvises til psykolog for utredning, enda det strengt tatt er mobberne som bør utredes, og trass i at «her nøster me i flokane våre sjølv». Han får tilbud om penisreduksjon, men avslår, og søker i stedet råd hos en sprø gammel dame i Utheim. Når så hesten Baltasar tas hånd om av ordensmakten, mistenkt for brudd på vegtrafikkloven, tar romanen en mørk og tragisk vending.

Samlaget

Det er altså ikke skavanken dette egentlig handler om, men utstøtingsmekanismene og hva de kan føre til. Emmanuel vil bare ha fred, men drives fra skanse til skanse: «Kvifor skulle det gjera så vondt å leva ut sitt eige vesen?» Han vil ikke la seg kirurgisk korrigere eller redusere, «men leva som den han var fødd til».

Romanen er utstyrt med både prolog og epilog, fotnoter, bibliografi og takkeskrift, og i prologen loves leseren «ei mengd omstendelege digresjonar». Det får vi, uten at det oppleves unødig eller pludrete. Tvert om, Rage skriver et friskt og frodig nynorsk fullt av snåle formuleringer, snodig metaforikk og spenstige setninger, fantasirikt og overskuddspreget, åpenbart drevet av skriveglede. Her blandes poesi med filosofi, fakta med spekulasjon, fantasi med virkelighet. Rage dveler gjerne ved stedsnavn og folklore, gjetord og legender, naturmystikk og bønder som siterer fra Håvamål.

Det er litt Borges møter Surén (og Hovland, og Fløgstad, over det hele), med en og annen pjolter hos Aukrust og en strammere oppstiver hos Hilsenraths nazifrisør. Og Olav H. Hauges «Din veg» oppsummerer tematikken i denne leseverdige romanen som begynner som burlesk komedie og ender som grotesk tragedie.