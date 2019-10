Artig Norge-hat frå intelligent svenske

1 2 3 4 5 6

Johanna Frid: Nora eller brenn Oslo brenn. Roman. 191 sider. Omsett av Nina Aspen. Aschehoug Forlag.

Dei fleste med eit rikt kjensleliv har opplevd å bli senka ned i sjalusiens syrebad. Johanna Frid set sjalusidramaet tidleg igang på andre side i debutromanen sin. Hovudpersonen Johanna kikkar på kjærasten Emil sin mobil. Og der, der! Ser ho profilbiletet av Emils eks Nora som han chattar med. Profilbiletet av Nora viser bilete av ei kvinne som er gladare, vakrare og yngre enn Johanna. Slik skildrar forfattaren kjensla av å bli overmanna av sjalusi:

“Det brant i kinnene. Tausheten vokste, ble til en følelse av skam. Jeg mumlet noe og lot som om jeg ikke hadde sett noe vakkert, og privat. Jeg merket at et nytt landskap tok form, fremmed inni meg.”

Den amerikanske forfattaren Joyce Carol Oates seier at den sterkaste litteraturen tek utgangspunkt i å undersøke tabu .Det passar godt her. I vår frie verd er sjalusien eit sterkt tabu som berre vitnar om brist i karakteren, kontrollbehov, manglande sjølvdisiplin og eit dårleg sjølvbilete. Emil vil gjerne treffe eksen sin. Som han seier: Han var ein viktig del av livet hennar. Johanna kan ikkje nekte han å treffe Nora, men ho skulle så gjerne sett at han ikkje gjorde det.

Frid kombinerer dette sjalusidramaet med eit aldri så lite islett av nordisk rivalisering. Norske Nora, danske Emil og svenske Johanna. Sjalusien til Nora blir kopla til ein avsky over alt som er norsk. Det rike og sunne og glade Norge. Johanna Frid går rett inn i rivaliseringa me kjenner frå skisporten, politikken og grand prix. Det gjer at romanen er svært morosam og lett å lese. Det er rett før Petter Northug dukkar opp og geiper noko sleivete om svenske slappfiskar i skisporet.

Eit anna spor forfattaren følger er sosiale medier. For det er sosiale medium som gjer at Johanna er sjalu. Ho klarer ikkje å la vere å stalke (ja, det er det det heiter) Nora på Instagram. Analysere bileta Nora legg ut og kommentarane Nora får frå slekt og vener. Det gjer at romanen verker svært moderne og gjenkjenneleg. Det er slik me held på i desse dagar.

Johanna er ei kvinne som har endometriose. Det gjer ho ekstra sårbar. Sjalu, svensk og full av smerter. Ho har heller ikkje så mykje kontakt med familien, har lite pengar og usikre framtidsutsikter som poetspire. Forfattaren brukar eit av dei eldste triksa i boka: Setje hovudpersonen under så mykje press som mogleg. Det er morosamt å lese.