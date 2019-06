Kjærlighetens sesonger

Sjanger: Drama / Romantikk. Skuespillere: Cillian Murphy, Eva Birthistle, Catherine Walker. Regi: Mark O'Rowe. Irland, 2018. Lengde: 1 t. 43 min. Aldersgrense: 12 år.

1 2 3 4 5 6

Mark O’Rowes filmdebut er et temmelig tradisjonelt oppbygd firkantdrama om en gjeng privilegerte forstadsmennesker i Irland. To tilsynelatende harmoniske par møtes til middag og sivilisert samtale. Men underveis bryter den ene mannen, Chris (Andrew Scott) ut av konvensjonene og begynner å krangle med sin bedre halvdel, Yvonne (Catherine Walker). Det viser seg etter hvert at det koker under overflaten fordi Chris er dødelig syk, men han har ikke klart å fortelle om det til familien ennå. Han åpner seg etter hvert for den andre mannen, Jim (Cillian Murphy), som lover å ikke gå videre med opplysningene. I stedet lar han seg forføre av Chris’ kone, som altså er en nær venninne av hans egen kone, Danielle (Eva Birthistle). Det blir starten på et hemmelig forhold, som pågår i uker og måneder tydeligvis uten at Jim tenker på å fortelle Yvonne hva han vet om bakgrunnen for mannens ustabile psyke.

Man skulle kanskje tro at det bare er skikkelig utspekulerte folk med mangelfullt utviklede sjelsevner som kunne få seg til å gå inn i denne situasjonen med åpne øyne. Men Jim er tilsynelatende dradd inn i dette dramaet med de aller beste intensjoner, eller i hvert fall uten å ha tatt høyde for hva slags utfall det kan få for ham selv, hans nærmeste og forholdet til Yvonne når og hvis sannheten kommer for en dag. Han er åpenbart glad i både kone og barn og det er veldig vanskelig å forstå hvorfor han driver dette sjansespillet med familielivet sitt.

Cillian Murphy spiller denne tilsynelatende viljeløse maneten av en mann med stor overbevisning. Han har det åpne og troskyldige blikket som får oss til å tro på den egentlig ganske usannsynlige historien om at han bare blir forført av sterke kvinner uten å ha noen som helst makt over hendelsene selv. Det er hakket vanskeligere å forstå hva O’Rowe vil fortelle oss med denne filmen. Kanskje handler det om hvor vanskelig det er å være semi-hjemmeværende mann med suksessrik kone som jobber mye, noe som understrekes av scenene hvor den ellers temmelig myke mannen Jim ypper til bråk med folk det kunne vært like greit å ignorere, som for å bevise overfor seg selv at han er en slags alfahann. Kanskje er filmen tenkt som et spark i leggen til alle selvgode seriemonogamister som tror at de har full kontroll på tilværelsen. Eller kanskje den rett og slett bare handler om at bra folk noen ganger gjør kjipe ting.