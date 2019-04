Stripp som Stormy

1 2 3 4 5 6

Pete Gow: «Here’s there no sirens» (Clubhouse/Border)

Strip for me, like Stormy Daniels, er garantert en linje som skaper oppmerksomhet. Sangen heter «Strip for me», handler om dårlig behandling av kvinner og stammer fra solodebuten til Pete Gow.

Han er frontfigur i Case Hardin, et London-basert americana-band som har fått mye skryt. Et nytt album skal spilles inn når de får somlet seg til det, og i mellomtiden senker en utålmodig Gow skuldrene og plukker fram sanger som ikke helt passer inn.

Den akustiske gitaren hans pakkes inn av piano, strykere, koring, en mariachi-trompet og alt annet produsent Joe Bennett bidrar med, mens Fin Kenny tar seg av trommene.

Gows dype stemme tar deg gjennom linjer som songs are like tattoos, you should think before you name one after a girl («Mikalea»), og han fletter stemmen til Shane MacGowan inn i det vemodige tittelkuttet «Here’s there no sirens».

Ni kutt i alt, og det meste er oppsiktsvekkende bra. Lista for den kommende Case Hardin-platen ble med ett lagt høyere.

Beste spor: «Mikaela», «Strip for me», «Here’s there no sirens», «TV re-runs», «Some old Jacobite king».