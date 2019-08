Vis meg et større talent enn Isah. Anyone?

1 2 3 4 5 6

Isah, Utopia, fredag ettermiddag

Første gang jeg la merke til Isah var da han sang «Ta det rolig, det e bare blod, homie». En bitteliten stofe, sunget mot slutten av Karpes episke «SAS Pluss/SAS Pussy». Da hadde han allerede vært i flyten tidligere i dette storverket, og så satt vi der, midt i det tøffeste som er laget i norsk popmusikk på mange, mange år, og lurte på hvem i alle dager denne Isah var, og hvorfor Karpe - selveste Karpe - hadde ryddet plass til ham.

Isah who?

Det vil si, stavangerhiphopedderkopp Tore Pang hadde mumlet om denne Isah en gang vi møttes - «Han er the shit, man» - men vi kan ikke alle være like framsynte som Monsieur Pang.

I dragsuget av Karpe hadde han plutselig et navn, og da Chirag og Magdi hadde sin allerede smått legendariske konsert i Konserthuset i vår, lød det taktfast «Isah! Isah! Isah!» da han viste seg. På Utopia var første gang mange av oss så ham på egne bein, med egne låter og uten drahjelp fra norsk musikks for tiden største stjerner.

Og hvordan gikk det?

Naturtalent

Jo, altså, de drøye 30 minuttene med Isah viser i hovedsak to ting: Han er et usedvanlig talent, og han har et lite stykke igjen før han når eliteserien. Noe annet ville være veldig, veldig rart. Fyren er foreløpig bedre enn materialet. Sangeren er bedre enn sangene, for å si det helt enkelt, og det er ikke veldig overraskende, all den tid han ble konfirmert for tre kvarter siden og har satset på musikk omtrent like lenge.

Men Kaleb Isaac Ghebreiesus - Isah - fra Storhaug er et talent vi ikke ser så ofte. Folk med så mye musikk innabords vokser ikke på trær. Isah synger og rapper som om han aldri har gjort noe som helst annet - noen gang. Selv med en meget omfangsrik singback som støtteapparat, med dobling og tripling av seg sjøl, hører alle med et halvt fungerende øre at denne mannen har en spesiell stemme. Mjuk som et fleecepledd, treffsikker som en Tommy Høiland-straffe og timing som en tryllekunstner. Han har også en sceneutstrålig som kan gjøre selv rutinerte rever

Passe bråkjekk (Michael Jackson-balle-grep er for dem med ok sjøltillit), passe ydmyk, han danser som en...vel, danser, og han hadde ikke ørene stått i veien, ville han smilt helt rundt. Ikke så rart det når det står et par tusen med rompetaskene rundt halsen og roper «Isah! Isah! Isah!». Han er så kul at man vet nesten ikke hvilket bein man skal stå på.

Så, alt dette er på plass, og det kommer du veldig langt med. Ikke helt i mål, men veldig langt.

Det som mangler er flere gode sanger.

En jobb å gjøre

Det koker ikke skikkelig i konserthusamfiet før han, sammen med Dutti Dior, drar hit-en «Hallo». Da har de plutselig en real godlåt å by på, og da herjer de. Før denne finalen har Isah bydd på litt av hvert, litt smooth r’n’b, noe som skeiner ut mot det lettvektige urban-landskapet og noe som drar seg litt mer mot reinspikka hiphop. Den nevnte singbacken er ikke fryktelig sofistikert, og de av oss i kategorien hvite menn som pusher 40 tar oss i å tenke at vi veldig gjerne vil se Isah med noe som ligner et band, for å tilføre litt dynamikk og nerve og alt det der. Låtene hans er i blanda drops-kategorien hva kvalitet angår. Det er her den virkelige jobben hans ligger i tiden som kommer. Skrive noe som er hakket mer engasjerende, har enda bedre hooks og flere melodistrekk som limer seg. Han har alt det andre.

Vi som får betalt for å synse i aust og vest om musikk blir ofte beskylt - med rette - for å bli blinde på ferske fjes, jage hypen og litt hjelpalaust presentere «This Weeks Next Big Thing». Vi bommer nok 8 av 10 ganger, og det er på absolutt alle måter for tidlig å rulle Isah inn i kongefamilien.

Men asså, vis meg et like stort talent.

Anyone?

