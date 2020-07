Sigrid og Isah fronter digital Utopiafestival

Utopia-festivalen i sin originale form er avlyst, men nå blir festivalen digital.

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Artisten Sigrid under Mablisfestivalen 2017. Hun er en av artistene som deltar på den digitale versjonen av Utopia. Foto: Carina Johansen

Stella Marie Brevik Journalist

Fredag 28. august skulle egentlig dørene til Utopia åpnet for fjerde året på rad. Amfiet utenfor Stavanger konserthuset skulle ha huset rundt 10.000 mennesker per dag. Koronapandemien gjør det umulig å gjennomføre i år.

Derfor arrangerer Utopia en streamingfestival. Sigrid, Matoma og Isah er blant de artistene som stiller opp på festivalen, som har blitt døpt «Utopia 2.0-2.0».

Flere artister blir sluppet fortløpende i løpet av august.

Isah skal delta på den digitale festivalen. Foto: Pål Christensen

Les også Suksessen Isah – slik det byrja

Det vil også bli appeller og andre innslag for å fremme den tiden vi nå lever i, og har levd i siden mars, opplyser festivalsjef Espen Yung Svendsen.

Festivalsjef for Utopia, Espen Yung Svendsen, håper folk vil finne trøst i den digitale versjonen av festivalen. Foto: Hanne Marie Lenth Solbø

– Beste erstatningen

– Det har vært noen lange og tunge måneder for oss som driver festivaler. Etter at vi måtte avlyse grunnet covid-19 har vi sett på andre måter å nå ut til våre fans på. Derfor har vi nå jobbet knallhardt for å realisere en streamingfestival på datoen hvor Utopia skulle funnet sted, og jeg tror festivalen vil være den beste erstatningen vi kunnet fått til, sier festivalsjefen i en pressemelding.

– For oss er det viktig og kunne være til stede for våre fans. Dette blir et enormt omfattende prosjekt hvor artister vil holde korte konserter fra hvert sitt sted. Vi håper nå folk vil benke seg foran skjermen og nyte noen av Norges største artister i en helt unik setting i et format en aldri har sett tidligere», fortsetter Svendsen.

Livefotograf Johannes Lovund står for regien av festivalen.

Festivalen vil finne sted på sosiale medier til Utopia Stavanger fredag 28. august 2020, kl. 21:00.