Konsertarrangører frykter problemer langt inn i neste år

Norske konsertarrangører frykter at også 2021 blir et vanskelig år preget av koronarestriksjoner. De ber myndighetene opprettholde støtteordningene.

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Hiphopgruppa Klovner i kamp synger for 200 biler under Norges første drive-in konsert på en parkeringsplass i Lillestrøm i april. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

Flere arrangører VG har snakket med frykter at sommeren 2021 vil bli vanskelig på grunn av koronarestriksjoner og svekket økonomi etter årets mange avlysninger.

– Det som uansett er sikkert, er at 2021 blir et svært krevende år for bransjen. Da vil konsekvensene av den tapte festivalsommeren 2020 slå inn for fullt, noe som bare forsterkes av at også julekonsertene henger i en tynn tråd, i hvert fall med den inntjeningen aktørene er vant til og avhengige av, sier Tone Østerdal i Norske konsertarrangører til VG.

Rune Lem i konsertarrangøren Live Nation sier at han jobber i en bransje som er lagt ned. Han håper en vaksine kan gi åpning for konserter på vårparten i 2021. Lem slår fast at det ikke vil hjelpe å åpne for inntil 500 personer på arrangementene, men at støtteordninger fram til situasjonen er normal er det eneste som kan redde arrangørene.

Kulturminister Abid Raja sier at regjeringen følger situasjonen tett, og varsler at regjeringen i slutten av august vil komme tilbake til hvordan ordningene vil se ut utover høsten.