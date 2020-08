Ukens anbefalte sanger

Stavanger-gitaristen Arne-Andrè Sørlie, Arnie Sørlie, spiller i Long Night og Steelburner.

JaVel! er Arni Sørli fra Stavanger. Foto: Alina Åbø Sørlie

Nå er han i gang med mer poppreget musikk i sitt eget prosjekt JaVel!, der Joakim Næss er vokalist på debutsinglen. Flere sanger vil følge utover høsten, i tillegg til låter fra nystartede Infinitum, et symfonisk hardrockband.

«Kanskje du vett det?» får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify. Hør også den oppdaterte listen med tidenes beste sommerlåter.

Her er listen

Kanskje du vett det? – JaVel!

Vårsut – Anita Helgeland

Hatin’ somebody – Brothers Osborne

Do you want me now – The Beths

I want to be in the mafia – BC Camplight

Give a little love – Mina Tindle & Sufjan Stevens

Charlie Patton Highway – Robert Plant

Kretsmesteren – Ramsalt

Mount Everest – Dawn Landes

Mowee Wowee – Yankee Bluff

The Half Life – Elvis Perkins

Climbing the wall – Anders Brodersen

Skåne – Matias

Djevelens verk – Thor-Rune Haugen

We are chaos – Marilyn Manson

Kom igjen – Morten Fiskå

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.