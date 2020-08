Historisk avtale kan få fatale følger for kinobransjen: – Beklagelig utvikling

En historisk avtale vil gjøre at Universal studios kan slippe filmer til leie allerede 17 dager etter kinopremieren. Norske filmsjefer frykter konsekvensene avtalen kan få for kinoene. Norsk film kan bli den store taperen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Avtalen vil gjøre at Universal studios kan slippe filmer til leie digitalt bare et par uker etter kinopremieren. Foto: Giles Keyte

Julie Byberg Bø Journalist

I USA vil det mest sannsynlig snart være mulig å leie nye kinofilmer på strømmetjenester allerede 17 dager kinopremieren. Vanligvis må en vente cirka 90 dager fra en film har kinopremiere til den slippes til leie på internett.

– Jeg frykter for kinoene, dette er en dårlig forretningsmodell for dem, sier Guttorm Petterson, administrerende direktør i Film og Kino.

Denne historiske avtalen er i ferd med å inngås mellom filmselskapet Universal studios og kinogiganten AMC Theatres, som blant annet eier den norske filmkjeden Odeon.

Frykter for norsk film

– Dersom dette eskalerer til Norge, er den store taperen norsk film, sier Håvard Erga, kinosjef i Stavanger og Sandnes kino.

Stavanger og Sandnes kino er en del av Odeon-konsernet, som er eid av AMC Theatres.

– Hovedinntekten til norsk film kommer fra kino. Hvis den inntekten faller, er filmutvalget på strømmetjenestene så store at de lett blir overkjørt, sier Erga.

– Dette er en beklagelig utvikling. De store filmene vil nok ikke merke den store forskjellen, mens mindre filmer ofte er avhengig av kinoinntektene, og vil få utfordringer, sier Erga.

Kinosjef Håvard Erga synes dette er en beklagelig utvikling, og håper avtalen ikke sprer seg. Foto: Jarle Aasland

Foreløpig vet de lite om omfanget og varigheten på den amerikanske avtalen.

– Å se film hjemme er en helt annen opplevelse enn på kino, men faren er der for at folk etterhvert ser mer kino hjemme, sier han.

– Desperat beslutning

– Jeg er veldig skeptisk til avtalen og tror ikke den kommer til å fungere. Det er begrenset med fordeler for kinoene, sier Petterson.

Guttorm Petterson er administrerende direktør i Film og Kino, og frykter for følgene dette kan få for norske kinoer. Foto: Privat

Petterson ble overasket da AMC Theatres lanserte avtalen. Dette på bakgrunn av at kinogiganten tidligere har nektet å vise filmer fra Universal på kinoene i det hele tatt fordi Universal ville lansere kinofilm på en strømmetjeneste samtidig.

– AMC sliter økonomisk og har en gjeld på 5,5 milliarder dollar. De er på randen av konkurs og er avhengig av å øke aksjekursen, da tar de desperate beslutninger, sier Petterson.

Konsekvensene denne avtalen vil få for kinoene er enda uvisst. Petterson frykter at folk etter korona-krisen har begynt å venne seg til å se filmer fra sofaen heller enn på kino.

– De siste månedene har kinoene kommet svært få nye kinopremierer og da er det mulig det har blitt en vane å heller se film hjemme, sier han.

Eksperiment

Dette en helamerikansk avtale mellom Universal studios og AMC Theatre, og gjelder foreløping ingen andre land.

– Dette blir et eksperiment. En slik reform vil ikke bli gjennomført for fullt før alle tilsvarende studioer og kinoer går inn i tilsvarende avtaler. Foreløpig er avtalen kun i USA, og man vil se hva effekten blir derfra, sier han.

Petterson håper ikke avtalen ikke vil spre seg videre.

– Folk betaler for eksklusiviteten ved å gå på kino, en opplevelse de ikke får i sofaen hjemme. Dersom dette blir et faktum i Norge, vil det være katastrofalt for alle store og påkostede norske filmer. Kanskje kan det fungere for mindre filmer med et kort liv på kino, sier han.