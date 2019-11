Hva med enda mørkere? Dette er opptakene som ble liggende etter Cohens død

1 2 3 4 5 6

Leonard Cohen: «Thanks for the dance» (Sony)

«You want it darker» ble den siste platen fra Leonard Cohen mens han levde. Albumet ble utgitt 21. oktober 2016, og 17 dager senere døde han.

«Sanger til en begravelse» var overskriften jeg ga anmeldelsen den gang, uten å ane hvordan det skulle gå.

«You want it darker» var lagd av en 82-åring som visste at livet ikke ville vare så mye lenger. Egentlig hadde han gitt opp, men sønnen Adam gjorde et forsøk på å få ham opp fra senga. Opptaksutsyr ble rigget til i stua, og Cohen snakkesang. Opptakene ble sendt til musikere, og i løpet av et drøyt år var albumet klart.

Fakta: Leonard Cohen Bakgrunn: Født 21. september 1934 i Montreal i Canada. Døde 7. november 2016 i Los Angeles. Utgivelser: 15 studioalbum. Debuterte med «Songs of Leonard Cohen» i 1967. Forrige plate var «You want it darker» i 2016.

I september 2016 besøkte magasinet «The New Yorker» ham hjemme i Los Angeles, og Cohen nevnte opptak som var til overs: Jeg tror ikke jeg vil være i stand til å fullføre de sangene. Kanskje, hvem vet?

Jeg er klar til å dø, sa han, og 10. november ble han stedt til hvile i en enkel furukiste i familiegraven i Montreal.

Sju måneder senere fant Adam fram opptakene som faren hadde bedt ham å gjøre ferdig. Melodier ble skrevet og arrangementer lagd.

Koret fra Shaar Hashomayim-synagogen, som gjorde tittelkuttet på «You want it darker» til noe ekstraordinært, er hentet inn på nytt. Michael Chaves var med på forrige album, og spanske Javier Mas turnerte med Cohen i åtte år. Ikke minst er Jennifer Warnes et navn Cohen-fans vil dra kjensel på.

Platen har bidrag fra Beck, Damien Rice, Leslie Feist, Bryce Dessner (The National) og Richard Reed Parry (Arcade Fire).

Adam holder seg så nær farens musikk som mulig. Elegant gjort, men til gjengjeld blir det få overraskelser underveis.

Det åpner stille og rolig med «Happens to heart»:

I was always working steady

But I never called it art

I got my shit together

Meeting Christ and reading Marx

Teksten varierer fra det tidligere publiserte diktet og viser hvordan Cohen stadig endret ting. Han kunne jobbe i måneder og år før han ble fornøyd.

Sangen bygger seg opp, men mangler det ekstra giret. Respekten for Cohens stemme er stor, og det er forståelig at Adam tar i sangene med varsom hånd. «Moving on» er enda mer sparsomt anrettet.

«The night of Santiago» er mer umiddelbar. Her får vi kjøtt på beinet, et markert refreng og øyeblikk der tekst og melodi smelter sammen.

Sony Music

Tittelkuttet «Thanks for the dance» høres ut som den er skrevet med Marianne Ihlen i tankene. Hun gjennomførte en abort da hun ble gravid med Cohen på 60-tallet: Thanks for the dance and the baby you carried, it was almost a daughter or a son.

Angrer han på livet han har ført? Har han sluttet fred med fortiden? Skjuler han smerten under et skuldertrekk? Mennesker er sammensatte, og Cohen var ikke noe unntak.

Uansett er det blitt en flott sang med la-la-ing som minner om «Joan of Arc», styrket av et kor. Stewart Cole fra Edward Sharpe and the Magnetic Zeros lager varsom blåserlyd.

På «It’s torn» og «The goal» er vi tilbake til tonesatte dikt. I sistnevnte forteller han om å sitte hjelpeløst i stolen og se ut på gata, der naboen returnerer hans nederlagspregede smil.

Synagoge-koret løfter «Puppets». Vi er alle marionetter, sier Cohen: Puppet me and puppet you, puppet German and puppet Jew.

«The hills» er også en sang med kraft og retning, før vi avslutter forsiktig med «Listen to the hummingbird». Cohen har brukt hele livet på å synge og skrive ting til oss, men hva blir avskjedsordene? Don’t listen to me.

Om en sanger hadde fortjent en Nobelpris ved siden av Dylan, er det Cohen. Denne platen er en hyllest til ordene han etterlot seg; like tvetydelige som de er bastante, like vakre som de er vonde.

Beste spor: «Thanks for the dance», «Puppets», «The hills».