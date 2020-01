Sterk americana fra en oversett mester

På sitt beste matcher Terry Allen folk som Guy Clark og John Prine.

Terry Allen er bosatt i Santa Fe i New Mexico og driver med et bredt spekter av kunstnerisk virksomhet. Foto: Pino Bertelli

Terry Allen and the Panhandle Mystery Band: «Just like Moby Dick» (Paradise of Bachelors/Playground)

Vemodige «Death of the last stripper» er ett av høydepunktene på Terry Allens 13. plate, produsert sammen med Dylan-gitarist Charlie Sexton.

Joe Ely og Dave Alvin er medkomponister, og Shannon McNally brukes på vakkert vis som duettpartner og i front.

Allen åpner med fire flotte kutt og ender med et minst like godt, mens resten kunne vært bedre. Fortsettelsen han lager til Brecht & Weills «Pirate Jenny» er så som så, og tredelte «American childhood» er en rotete miks.

Dette er likevel tilgitt når 76-åringen avslutter med «Sailin’ on through» der han synger om at half the wold is screwed, the other half insane, og at telefonen ringer bare for å fortelle at en gammel venn er død. Skjenk noe godt i glasset og seil gjennom stormen, lyder rådet.

Skål, Terry. Du burde vært mer kjent, men ikke gi opp.

Beste spor: «Houidini didn’t like the spiritualists», «Abandonitis», «Death of the last stripper», «All that's left is fare-thee-well», «Sailin’ on through».

