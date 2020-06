Tou frykter oppsigelser til høsten

Inntektsbortfallet som følge av korona-utbruddet er alvorlig for Tou. Foto: Pål Christensen

Tou kan ende med et inntektsbortfall på over 11 millioner i årets siste åtte måneder, og flere leietakere sliter med å gjøre opp for seg. Daglig leder Per Arne Alstad frykter at det kan gå mot oppsigelser av flere ansatte.