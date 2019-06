Jo Nesbø er mesteren som kan enda bedre

1 2 3 4 5 6

Jo Nesbø: Kniv. Roman. 520 sider. Aschehoug.

Vi tar de etablerte sannhetene først, så er vi ferdige med dem:

Ja, Jo Nesbø er vår fremste krimforfatter.

Ja, han er et verdensnavn.

Ja, det er både fortjent og forståelig.

Og ja, millionene kommer til å renne inn både på hans og forlagets konto i månedene framover, etter at lesere over hele verden kaster seg over hans nye krim.

Sånn, så var det unnagjort.

Harry Hole x 12

For hvordan er «Kniv», den tolvte romanen om den dypt alkoholiserte og samtidig briljante etterforskeren Harry Hole?

Den inneholder egentlig ingen overraskelser. Jo Nesbø og markedsføringsappratet hans kan gjerne påstå at Hole denne gang opplever det aller verste, og det er riktig, men det er samtidig bare en naturlig følge av alt mannen har vært gjennom i de elleve første bøkene.

Denne gang møter vi en voldtektsmann som forsøker å sette så mange barn til verden som mulig. Vi møter eks-soldater med alvorlige traumer. Vi møter politietterforskere som sliter med personlige ambisjoner, og kvinner som er besatt av universets destruktive sentrum; Harry Hole.

Og vi får selvsagt drap, et drap som virkelig snur tilværelsen på hodet for Hole - enda mer enn før, men likevel på samme måte som tidligere. Han suspenderes, han etterforsker likevel fordi han bare må, han overlever de utroligste situasjoner som en annen superhelt (det blir nesten ufrivillig komisk, til tider), han begynner å tvile på seg selv, på den virkeligheten han mener å huske, fordi han strengt tatt har total blackout - så kan det virkelig være slik at det verst tenkelige er sant...?

Junge, Heiko / NTB scanpix

Håndverk

Ingen banebrytende grep, altså. Ingen eksperimenter. Ingen vilje til å rive sund en suksessoppskrift. Men ikke så bestialsk og detaljert som han beskyldes for å være.

Og fortsatt like effektiv: Nesbø er håndverkeren som behersker faget sitt til fulle. Han driver fortellingen sin framover i elegant veksling mellom stillferdige (og ofte ganske vakre, og enda oftere kunnskapsrike) skildringer og dramatiske scener fulle av tempo og temperatur.

Det hele er stort sett kronologisk fortalt, med et og annet tilbakeblikk. Fortellerstemmen vet alt, kontrollerer alt, porsjonerer ut opplysninger slik at leseren jages fra den ene mistanken til den andre. Som Harry Hole drives fra den ene overbevisningen til den andre, fra den ene erkjennelsen til den andre, fra det ene dødsmøtet til det andre.

Stadige psykologiseringer

Der ligger kanskje den eneste svakheten i «Kniv»: Nesbø har komponert en historie med så mange mulige, kanskje til og med sannsynlige, hovedskurker at det blir for mye av det gode. Og han psykologiserer dem nesten ihjel: Ikke bare sender ham dem til psykolog og lar oss bli med. Han forklarer og begrunner dem så iherdig at vi nesten føler Nesbø må overbevise seg selv - ikke bare leseren - til å tro på dem.

Junge, Heiko / NTB scanpix

En annen forklaring er at Nesbøs fascinasjon for ondskapen, som han har snakket om i intervjuer før denne utgivelsen, er hans egentlige drivkraft. At Harry Hole og krimgåtene rundt ham mer og mer blir et verktøy - ikke et mål: At Nesbø i realiteten skriver om kampen mellom det gode og det onde, mellom bankende hjerter og kalde hjerner, og at Harry Hole er en uhellig og ødelagt veiviser som fortsatt har en rest av godhet i seg, en moralsk kompassnål som midt i et basseng av alkohol sjangler seg mot en slags magnetisk godpol midt oppi alle etiske feilskjær og problematiske valg.

Til slutt: Da Nesbø ga ut Shakespeare-omskrivingen «Macbeth», ga jeg terningkast seks og skrev at jeg ikke savnet Harry Hole ett sekund. Det står jeg på. Her er Nesbø en durkdreven håndverker. I møte med Shakespeare viste han virkelig sitt mesterskap. Det er lite trolig at jeg får ønsket mitt oppfylt, men gi oss gjerne en ny «Lear», en «Hamlet», en «Othello».