Årets nye sommerlåter

Stavanger-trioen Lyng gjør sitt beste for å fange sommerstemningen på «Fyrtårnet»:

Når dagane smile og allting e bløtt

Me kjenne me kvile og motoren dunke støtt

Rigmor Jønsson, Gerhard Ersdal og Astrid Espe har med seg Karsten Tillerli og Ingunn Bache, mens Gunnar Tønnesen er produsent.

«Fyrtårnet» får følge av andre sommersanger av året, mens tidenes beste sommerlåter finner du Aftenbladets Spotify-liste. Den er oppdatert og teller nå mer enn 180 sanger.

Her er listen med sanger fra 2019:

Fyrtårnet – Lyng

Eg e her og du e der – Leif & Kompisane

Interrail – Brillejesus & Ida Collett Belle

Salt sommer i Tråsavik – Show Chow

Inferno (Brisbane in summer) – Robert Foster

Soul power twist – Little Steven

Når vi to blir en – Rotlaus

Summer candy – Ona

Heatwave – Tungg

Evig sommår – Hardhaus

Magic – Ephemera

Welcome to the party (The beach life) – Jessie James Decker

Det var då – Svart katt

Fånga gårsdagen – David Ritschard

If we make it through the summer – Marissa Nadler

Summertime won’t last long – Michael Franti & Spearhead