Ukens anbefalte sanger

Days of August har medlemmer fra Sokndal, Jørpeland og Stavanger.

Days of August er fra venstre Frank Christian Brambo (vokal), Espen Alsvik (gitar) og Mathias Helvig (trommer). Foto: Jørgen Jacobsen

Publisert: Publisert: Nå nettopp

De beskriver sangene som drømmende folk-musikk i et harmonisk lydlandskap, inspirert av navn som Hollow Coves, Novo Amor og Sufjan Stevens.

7. februar kommer ep-en «Into the valley». Fra før har de et album og en ep bak seg, og ferskeste kutt er en remiks av singlen «Young rivers».

Den får følge av andre nye sanger på spillelisten som skiftes ut hver fredag. Sanger fra året samles i en egen liste på Spotify. Hør også verdens beste julesanger, hele 500 av dem!

Her er listen

Young rivers (Tydem remix) – Days of August

Phase – Pinegrove

Speeding motorcycle – Ben Lee

Seabird – Kasper Bjørke

Universal love – Linvan Thompson & Kasy One

Give luck a chance – Sean W. Spellman

No rock: Save in roll – Cornershop

Slender, sad & sentimental – Josienne Clark

C’mon world – Philip B. Price

Gracious day – Torres

Lakers Town – Joey Dosik & Michael McBolton

Texas sun – Khruangbin & Leon Bridges

Right round the clock – Sorry

Komet – Folke Nikanor & Annika Norlin

Forever young – Andrea von Kampen

Burning the heather – Pet Shop Boys

I tillegg kommer sanger fra ukas anmeldte plater og fra utgivelser de siste par månedene.