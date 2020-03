Alt annet enn klimahysteri

BOKANMELDELSE: Kunsten å være optimist i en mørk tid for kloden og oss som holder til her.

Sven Egil Omdal Journalist

Dag O. Hessen: «Verden på vippepunktet. Hvor ille kan det bli?», 272 sider, Res Publica

Hvis noen av klimadebattens deltakere er som mannen som går gjennom gatene og roper at verden går under, er Dag O. Hessen han som går like bak og med normal stemme sier: «Ikke nødvendigvis».

Han sier det selv i innledningen til «Verden på vippepunktet»: Dette er ikke noen utpreget optimistisk bok, men noen undergangsbok er det heller ikke. Verden nærmer seg riktig nok noen alvorlige vippepunkt. Bakenfor disse er det ikke sikkert at det er noen vei tilbake. Men vi er ikke der riktig ennå. Det er tid til å unngå de verste konsekvensene, men bare hvis det er vilje.

Det er denne viljen evolusjonsbiologen Hessen vil mane fram. Det gjør han med en bok som viser hvordan alt faktisk henger sammen med alt; at vi ikke kan skille debatten om naturens mangfold fra diskusjonen om klimaendringene, at migrasjonspress og flyktningestrømmer vil bli en stadig større konsekvens av vårt eget hemningsløse forbruk og at vårt dogme om evig økonomisk vekst må utfordres om vi ikke skal vokse oss utfor stupet.

Alvor, ikke panikk

Det er en vanskelig balansegang Hessen har begitt seg ut på. Han viser til den amerikanske journalisten David Wallace-Wells og hans bok «The Uninhabitable Earth» (2019), som han beskriver som en slags schizofren øvelse i å forklare at jorda blir ubeboelig, og samtidig argumentere for at vi skal forsøke å unngå det. Selv om Hessen presiserer at han ikke er like fatalistisk, er «Verden på vippepunktet» uansett en slags light-utgave av «The Uninhabitable Earth». Hessen skriver at situasjonen er nokså mørk, selv om han gang på gang understreker at verden ikke vil kollapse. Det er ikke noe galt i å bli skremt, så lenge vi ikke blir skremt til defaitisme og passivitet, mener han. En viss angst er av det gode, for mye framtidsfrykt er lammende.

Men det er sannelig ikke lett å finne balansen når Hessen minner om at Svalbard allerede har en gjennomsnittstemperatur som er 5,6 grader høyere enn den var i 1961, at Europa de siste 30 årene har mistet anslagsvis 400 millioner hekkefugler, eller at 20 til 40 prosent avskoging i Amazonas kan føre til et vippepunkt der regnskogen ikke lenger er til å redde. Siden 1970 er 17 prosent forsvunnet.

Det er alvor, men ikke panikk, vi trenger.

Grundig og saklig

Fordi Hessen er så grundig og saklig i sin argumentasjon, burde boken vært lest høyt for samtlige 150.000 medlemmer av Facebook-opprøret mot det såkalte klimahysteriet. Alvoret i teksten ligger et godt stykke unna hysteriet. Dette er rolig, men insisterende folkeopplysning. Basert på tall som er oppdatert helt fram til nyåret 2020 viser Hessen at hvis vi holder fram som vi stevner, har vi statistisk sett drøyt 25 år igjen før vi passerer to graders oppvarming. Verden går sannsynligvis ikke under av den grunn, men det blir fryktelig utrivelig.

Noen steder vil bli ubeboelige. Menneskene som i dag bor i områdene som vil bli oversvømt, uttørket eller herjet av orkaner, vil søke andre steder hen. Det vil ikke lenger være mulig å hjelpe dem der de er. Den norske løsningen med å insistere på fortsatt å bidra til problemet samtidig som vi fornekter konsekvensene, vil om ikke så lenge selv passere et vippepunkt.