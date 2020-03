Dønn Seriøs Kunst blir tidenes yngste på Stavangers hovedscene

Dønn Seriøs Kunst ble de yngste noen gang som setter opp show på hovedscenen i Stavangeren. Så dør de.

Balder Scheen Jacobsen, Herman Hilde Pedersen, Runar Jekteberg, Heine Røise og Frikk Hana. Foto: Anders Minge

– Eller, vi dør ikke. Vi legges på is.

– Hvis du ligger på is, da er du død.

– Nei, da ligger du på vent.

– Nei, seriøst, Balder, du kan ikke legges levende på is. Eller du kan, men du vil jo ikke leve lenge.

– Ja, er det en pause da?

Ehhh ... ja, altså, vi kan ikke referere hele samtalen humorgruppa Dønn Seriøs Kunst hadde om egen død/videre liv. Men denne gjengen har blitt en aldri så liten undergrunnsfavoritt i Humor-Stavanger, og det siste de gjør – foreløpig – er å ta spranget fra liten til stor scene.

Gjengen i Dønn Seriøs Kunst har kjent hverandre lenge gjennom skole og barne- og ungdomsteater. I 2017 begynte de med improteater under navnet «RIP Heine», og i 2019 startet de Dønn Seriøs Kunst. De har hatt to forestillinger på Høyden, i andre etasje i Stavangeren, der de har herjet på med alt mulig som sokner til humorsjangeren. Dette har de gjort mens de alle har gått på videregående skole.

Alt er lov

I juni skal de spille sin tredje forestilling, og da hopper de over gelenderet og lander på hovedscenen.

– Vi har fått lov av Hans Petter Jørgensen å si at vi er de yngste noen gang som har satt opp noe på hovedscenen. Det har vært yngre folk på selve scenen, men ingen som har laget hele forestillingen selv. Vi både skriver, har regi – i den grad vi har regi – og spiller alt selv, sier Balder Scheen Jacobsen.

Dønn Seriøs Kunst holder seg til én regel når de lager forestilling: Ingen regler. Den regelen har de tenkt å beholde når de tar steget opp på den store scenen.

– Vi har funnet ut at når vi prøver å lage noe vi tror folk liker, da blir det ikke så bra, sier Frikk Hana.

– Vi må stole helt og fullt på oss selv. Kunsten skal være litt absurd og rar. Vi driver ikke så mye med punchlines og sånne standard greier. Kunsten skal være mer overraskende og uberegnelig, sier Balder Scheen Jacobsen.

Forsvinner fra byen

Så var det dette med døden. Tre av fem medlemmer reiser bort etter sommeren for å studere eller gå på folkehøyskole. Det betyr at Dønn Seriøs Kunst blir lagt på is, dør eller hva vi nå skal kalle det.

– Vi har ikke diskutert de videre planene i detalj. Nå blir det nok et opphold, så får vi se. Alle har veldig lyst å gjøre mer, og vi sa nettopp til NRK at vi skulle ha et comeback-show i Oslo Spektrum i 2025. Det var muligens noe vi skulle diskutert først, men poenget er at vi vil gjerne fortsette, hvis vi får det til.

I alle tilfeller blir forestillingene i juni det siste folk får se fra Dønn Seriøs Kunst på en stund. En større scene betyr mer folk – mye mer – i salen, og muligheter til å gjøre litt andre ting enn på den lille scenen på Høyden.

– Vi får andre muligheter på lyd, lys, kostymeskift og sånne ting. Og plass til at alle kan være på scenen samtidig, noe som faktisk var litt vanskelig på Høyden, sier Herman Hilde Pedersen.

– Men vårt mål er fremdeles å være oss. Vi må bare kjøre på med det som vi selv synes er løye. Det vi har lært fra de to første forestillingene er at det vi ler av, det ler som regel andre av. Sånne vanlige revygreier er vi ikke så gode på. Vi skal lage et show som er bedre, større og like rart eller rarere enn før, sier Balder Scheen Jacobsen.