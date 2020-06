Ny supergruppe ser dagens lys

Interpol, Walkmen og Bonny Light Horseman smelter sammen.

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Muzz er fra venstre Matt Barrick, Josh Kaufman og Paul Banks. Foto: Driely S

Geir Flatøe Journalist

Muzz: «Muzz» (Matador/Playground)

Supergruppe er et ofte misbrukt ord, men det er likevel noen bemerkelsesverdig meritterte artister som nå opptrer som trioen Muzz. Paul Banks er vokalist i Interpol. Matt Barrick er trommis i både Jonathan Fire Eater og The Walkmen, og han turnerer med Fleet Foxes. Multiinstrumentalist Josh Kaufman er med i noe som allerede er blitt stemplet som en supergruppe; Bonny Light Horseman. Så la oss kalle også Muzz en supergruppe. I indie-sjangeren uansett. På debuten er alle med på å skrive og å arrangere låtene. De åpner med Lou Reed-aktige «Bad feeling» og følger opp med halvbra «Evergreen», før de når høydepunktet med «Red western sky». Her kommer den tjukke lyden til sin rett. «Everything like it used to be» har et flott refreng. «Knuckleduster» er tøff, samtidig som den nesten tipper over i «Imagine». Det er fine detaljer i alt de gjør, og du kan godt kalle det en vemodig vakker plate. Samtidig føles det mer seigt tungsindig enn godt er.

Beste spor: «Red western sky», «Everything like it used to be», «Knuckleduster».