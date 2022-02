Pørni er fortsatt fantastisk

Henriette Steenstrups tv-serie «Pørni», om en uperfekt supermamma, var en av fjorårets mest gledelige tv-overraskelser. Nå er sesong 2 klar, og den er heldigvis minst like bra.

Henriette Steenstrup, til venstre, har skrevet serien som hun selv spiller tittelrollen i.

Kine Hult

Publisert: Nå nettopp

Norske dramaserie/komedie. Serieskaper: Henriette Steenstrup. Sesong 2 slippes i sin helhet på Viaplay søndag 27. februar.

Det var noe veldig forfriskende ved Henriette Steenstrups debut som serieskaper. «Pørni» var en serie som føltes ekte på så mange plan. Den handler om såkalte vanlige folk med vanlige jobber og vanlige liv, som må takle alt fra dramatiske livshendelser som snur opp ned på alt til trivielle hverdagsøyeblikk, du vet, de som mesteparten av livet består av. Steenstrup spiller selv hovedrollen som den middelaldrende, enslige barnevernspedagogen Pernille, en sjelden blomst i en serieflora hvor folk har en tendens til å leve mer spektakulære liv.

I den første sesongen fulgte vi henne mens hun sørget over sin døde søster, tok seg av sine både vidunderlige og ufyselige tenåringsdøtre, forelsket seg i kollegaen Bjørnar og fikk hjertet knust da han gjorde en annen kvinne gravid.

Kanskje kan man oppsummere serien så enkelt som å si at den handler om en kvinne som gjør sitt beste for å være en god mor, til tross for en del betydelige utfordringer. Den ene av dem er den umodne narsissisten som er barnas far, og ham får vi virkelig et nærstudium av i den nye sesongen. Som oppmerksomme seere vil huske, er Pørnis eksmann forfatter, og i denne sesongen har han tatt en Knausgård og kastet seg inn i virkelighetslitteraturen. Det gir serieskaper Steenstrup rikelig med anledninger til å harselere med selvopptatte folk som gnåler om å «eie sin egen historie», men også til å gi Pørni så mye motstand at demningene til slutt brister.

Humor og tragedie i skjønn forening

Men Steenstrup gjør mer enn å konstruere en provoserende eksmann bare for at vi skal få noen å le av og irritere oss over. I stedet får vi et mer fullstendig bilde av hvordan samlivet deres og bruddet fortonte seg, noe som gjør det lettere for oss å forstå hvorfor det er så vanskelig for Pernille å fortsette forholdet til Bjørnar.

Balansen mellom humor og tragedie er like god i den nye sesongen som i den forrige. Vi river oss i håret i sympati med hovedpersonen mens hun forsøker å bevare fatningen når den eldste datteren oppfører seg som en egoistisk snåttunge, og vi gjemmer oss bak putene når den yngste begynner å legge om til svensk etter å ha vært mye hjemme hos en svensktalende familie. Det er også lett å både le og vri seg i frustrasjon når Pørni får en ny kollega som er så woke at all pragmatikk må vike, noe som ikke akkurat er til hjelp for et allerede presset kollegium.

Mye å kjenne seg igjen i

Sorgen og savnet etter søsteren treffer oss fortsatt i magen, men akkurat denne handlingstråden er mindre framtredende enn i den første sesongen. Nå handler det aller mest om en kvinne som prøver å gi barna, både sine egne og de hun hjelper gjennom jobben, gode liv, mens en rekke krefter utenfor hennes kontroll jobber imot henne. Det er mange herlige elementer som vil være gjenkjennelige for alle som er så heldige å ha tenåringer i huset. Serien skygger imidlertid ikke unna vonde temaer som heldigvis er ukjent terreng for mange, men som folk i barnevernstjenesten må forholde seg til i det daglige. Vekslingen mellom de vonde møtene med familier i krise og det litt mer uskyldige dramaet på hjemmebane skaper et spenn som gir rom for både det tragiske og det komiske - og noen gang begge deler.

Det er bare å ta av seg hatten for Steenstrup, både som skuespiller og som serieskaper. Ikke minst fordi hun løfter fram hverdagsheltene og viser at det stort sett alltid skjuler seg noe bak menneskers fasader, på godt og vondt.