Ferskt & frekt: Den beste musikken akkurat nå

Vi har samlet de ferskeste (og frekkeste) lokale og nasjonale høydepunktene til deg her <3 Spillelisten i Spotify ligger i bunnen av saken.

Stella anbefaler: Tungi & Malando – Toppen

Varme rytmer satt til vestlandet. Champagnen poppes og ambisjonene er høye hos duoen fra Sandnes. Fengende hiphop om fotballdrømmen som ble erstattet med drømmen om fet stemning og store scener. Ferskt, nytt blod med potensial og rytmeteft.

Tor-Arne anbefaler: Double. R & Minkah – Komme Inn

Enda et gullkorn fra samlemixtapen STVG Ting. Double. R og Minkah har STVG Kartell i ryggen. Gutta spytter ut tripletter over travle hihater verdig Haternes Hovedstad. Om byen fortsetter å gi dem like harde beats fremover, har vi en potensiell stavangerbølge på vei. NB: Slippes 28. april.

Leif Tore anbefaler: Jonah – Faith

Ny fin singel fra en av Stavangers nye pophåp. Mjuk, melodiøs, urban sang, passe tilgrumset av rufsete trommer, om tro som bare ebber ut. Klokker inn på perfekt radiolengde, og kan ha potensial der.

Stella anbefaler: Kryger – Nostalgi

Nostalgi er trendy, og Sandnes-artisten Kryger hiver seg på tilbakeblikket. «Nostalgi» er lett som en fjær, lukter av sol og sene sommerkvelder i nabolaget. Fengende, blåøyd sommerpop som løfter humøret.

Tor-Arne anbefaler: Malin Pettersen – Demo of a One Night Stand

Det gjemmer seg en ny juvel blant Malin Pettersens nytolkninger av gamle låter på hennes siste EP. Demo of a One Night Stand er sår og sterk, akkurat som Pettersen vanligvis ter seg med gitaren sin. Ingenting har gått etter planen for norske americanaartister som har lengtet til Nashville og Austin de siste årene, men fyfabian så deilig når de erstatter amerikaturné med live-EP-er.

Leif Tore anbefaler: The Teeny Tiny Think Tank – To Be

Alan Skurtveits prosjekt er tøft, og denne låten er herlig klaustrofobisk. Kompet er seigt og mørk, Skurtveit synger lyst og flott og det hele låter riktig godt. Sjekk det ut!

Spillelista:

Her har vi samlet låtene i ei litta spilleliste (oppdateres ukentlig):

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden