Kan katastrofen i «Nordsjøen» virkelig skje?

Det som skjer i «Nordsjøen» kunne ikke altså skjedd i virkeligheten, ifølge Lindberg.

– Riktig nok tar filmen utgangspunkt i en hendelse som har skjedd, men sannsynligheten for at dette raset skal reaktiveres og strekke seg videre sør til områder som omfatter Gullfaks, Troll, og så videre, vil jeg si at ikke er til stede.