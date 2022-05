Incestuøst trekantdrama

KONSERT: Wagner-opera er noe av en olympisk spesialgren for musikk-atleter og

krever utholdenhet av både utøvere og lyttere. Med tre sangere i verdensklasse ble det en jublende mektig sesongavslutning for Symfoniorkesteret og sjefdirigent Poga, i noe av det største repertoaret jeg kjenner.



«Mektig sesongavslutning», skriver vår anmelder.

Eirik Lodén

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Stavanger konserthus, fredag kveld: Jean Sibelius: Symfoni nr. 7. Richard Wagner: Die Walküre, første akt. Dirigent: Andris Poga. Sangsolister: Miina Liisa Värelä, sopran. Christian Elsner, tenor. Timo Riihonen, bass. Konsertmester: Francesco Ugolini. Konferansier: Anders Moberg. Stavanger Symfoniorkester.

I novellen «Volsungblod» lar Thomas Mann to jødiske tvillingsøsken, Siegmund og

Sieglinde, etterligne de to Wagner-heltene de er oppkalt etter. De har vært i operaen sammen og latt seg hisse opp av blodskamsdramaet i Valkyriens første akt, og havner tett omslynget på et bjørneskinn foran peisen hjemme etterpå. Men om dette er et eksempel på at livet etterligner kunsten, slik Oscar Wilde postulerte, så var det også omvendt: Mann hadde her skildret sin svigerfamilie såpass gjennomsiktig at svigerfaren i fortørnelse forlangte hele bokopplaget inndratt.

Politisk flyktning med dødsdom

Manns store forbilde Richard Wagner var eksperten på å la livet og kunsten smitte over på hverandre, avsette farge som i en usortert storvask. Her nyttet ikke Wagners rasistiske blekemidler stort: Mønsteret av svik og svindel gjentok seg avslørende som rituell batikk.

Første villige offer var, foruten langmodige frau Wagner, silkehandleren Otto Wesendonck i Zürich, dit Wagner kom som politisk flyktning med en dødsdom hengende over seg etter å ha prøvd seg som revolusjonær oppvigler i Dresden i 1848.

Den nasjonalistiske sosialisten Wagner forsynte seg grovt av både formuen og fruen til kosmopolitiske Wesendonck som takk for gjestfriheten. Fordypelsen i musikalske trekantdramaer i årene som fulgte etter affæren, er neppe tilfeldig.

Stjal kona fra dirigenten

Skittentøyvasken ble senere et offentlig anliggende da Wagner under kong Ludwig 2.s proteksjon ble fast post på det bayerske statsbudsjettet og fikk oppført operaene Tristan, Mestersangerne og halve Ringen i München. Da stjal han kona fra dirigenten som slet helsen av seg for å utbasunere Wagners evangelium, Hans von Bülow. Men den rabiate antisemitten Wagner ble nesten overgått i så måte av ekteparet Bülow. Og på sett og vis er fascinasjonen for incest en dypt logisk konsekvens for folk som er så opptatt av raserenhet: Det er den eneste virkelig sikre måten å holde rasen «ren» på. De videre følgene har historien smertelig belært oss om.

Det er en veldig god idé å presentere enkeltstående akter av Wagners mastodontiske

musikkdramaer konsertant, som de avrundede helhetene de gjerne er. Første akt i første dag av Festspilldramaet Om Verdens Ende åpner med en suggererende stormmusikk, og slutter jublende med lidenskapelige incestuøse omfavnelser idet tvillingkjæresteparet løper hånd i hånd ut i mainatten, fra den ekteskapelige sorgens bolig og ut i det fri, til «vårens leende hus».

Enorme stemmer

Skjønt det var det de nettopp ikke gjorde i kveld. De sto for det meste rett opp og ned og sang, litt treete kanskje. At fremførelsen er konsertant, er ikke et forbud mot litt gestisk og mimisk liv. Men det er ikke så lett å kommunisere gjennom dirigenten når han står midt mellom sangerne og de nesten må bøye seg for å oppnå øyekontakt. Med stor besetning var det trangt på scenen, men noen enkle grep kunne gjort det mulig for sangerne å samhandle mer med kroppsspråk. Wagner intenderte dette som drama tross alt, hvor statisk-minimalistisk hans episke teater enn er. Ett vellykket øyeblikk illustrerer poenget mitt, det jeg ville sett mer av: En enslig obo annonserer gjenkjennelsen tvillingene imellom før den kommer verbalt til uttrykk, og øynene deres henger ved hverandre. Det er i slike øye-blikk Wagners dramatiske

psykologi er så genial (og uttømmer Freud på forhånd). Dramaet ligger i musikken, men bør så vidt mulig speiles i sangernes agering.

Vokalt var prestasjonene imponerende. Hver av sangerne besitter enorme

stemmeressurser. Den tyske tenoren Christian Elsner er den mest erfarne, ennå ikke hørbart sliten i heltefaget, og viser sin solide skolering hos folk som Fischer-Dieskau med sitt levende foredrag, sin tydelige diksjon og varmt fokuserte tone. Men de to finnene er også navn verdt å merke seg. Sopranen Miina Liisa Värelä har en nydelig utstråling og en klangbriljans som virkelig kan ta opp kampen med Wagners tidvis fyldige orkestrering. Og Timo Riihonen med sin mørkt virile bass er den perfekte sjalu ektemann.

Til Syvende og sist

Komposisjon er overgangenes kunst, sa Wagner. Som kjent er også livet en overgang – og Wagners «hoffastrolog» Schopenhauer mente musikken var den kunstart som kom livsessensen nærmest, som ren viljesytring. Som så mange andre valfartet Jean Sibelius i unge år til Bayreuth-festspillene og studerte sin Wagner grundig. Han gikk svanger med planer om wagnerske operaer basert på finsk mytologi, men innså heldigvis i tide, etter hybridverket Kullervo, at det var symfoniker han var og dermed skulle bli. Og med økende mesterskap maktet han omsider å destillere Wagners episke tidssans til konsentrert symfonisk form, litt på samme måte som Thomas Mann klarte å oversette wagnerske fortellerteknikker til romanprosa. For Sibelius var Wagner den nødvendige omveien til seg selv.

Den Syvende, siste symfonien hans er selve stjernen i toppen av treet. Tonesmeden Sibelius yndet etter eget sigende å «smi» på sine symfonitemaer i årevis, som en annen slavebundet nibelung. Men her, bokstavelig til Syvende og sist, oppnådde han det mirakuløse: en sømløs sveising av ulike satskarakterer, smeltet sammen i inspirasjonens hete inferno. En avklaret, tilnærmet total organisk flyt som med sine umerkelige glidende temposkift stiller store krav til dirigentens formende hender. En prøve Poga besto med glans i kveld: Han og orkesteret vårt ga oss verket som en eneste stor oseanisk-omspennende bue, men med tre ruvende trombone-fjelltopper ragende opp underveis, virkelig en «fjellovergangenes» kunst!