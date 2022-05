Obamas favoritt, endelig på norsk

Lauren Groff har skrevet en rekke romaner og novellesamlinger, og gjennombruddet kom med «Skjebne og raseri» i 2016. Hun er bosatt i Florida.

Nancy Øvrehus

Lauren Groff: «Matrix». Roman. 281 sider. Oversatt av Inger Gjelsvik. Aschehoug.

Lauren Groff er en amerikansk forfatter som alt har flere kritikerroste bøker bak seg. Blant annet er hun utropt av det litterære magasinet «Granta» som en av de beste forfatterne i sin generasjon. Nå kommer fjorårets historiske roman «Matrix», en av Obamas favorittbøker i 2021, i norsk utgave.

Marie de France blir foreldreløs som barn, og i kraft av å være et uekte barn av kongehuset søker hun seg der. Men Marie er uskjønn og ukvinnelig og stues bort som priorinne i et kloster av dronning Eleonore av Aquitania. Her herjer sult, armod og død, men Marie nekter å la seg knekke. Vi følger henne gjennom et langt og minneverdig liv som abbedisse og til et ettermæle som kunne ha vært.

Det finnes svært lite nedtegnet om Marie de France. Selv den egentlige identiteten hennes er man usikker på. Groff velger å basere historien på teorien om at hun egentlig var Mary, abbedissen fra Shaftesbury som var den britiske kongens halvsøster. Et begrenset utvalg av kilder har sine fordeler, for det gir forfatteren så uendelig mye større frihet. Uten at jeg er spesialist på det historiske, fremstår det for meg som om Groff skaper en historie som godt kunne ha skjedd.

Marie de France er mest kjent for sitt forfatterskap, og det som er virkelig spennende i denne boken er hvordan Groff knytter hovedpersonens fortellinger til historien. Det hele er så uanstrengt at det rett og slett er imponerende. Samtidig er det ingen tvil om at Groff gjennom denne historiske romanen også setter søkelys på ting i samfunnet som fremdeles er en utfordring i vår moderne verden. Noe som i seg selv gjør den verd å lese.

Likevel finnes det noen avstikkere i denne romanen som jeg ikke helt skjønner at hvorfor man har valgt å ta med, det føles litt som sløsing av tid og sider. Men det er ikke mange av disse, og romanen er så sterk i seg selv at man kan leve med det.

Alt i alt et herlig bilde av en sterk kvinne som nekter å bøye hodet verken for skjebnen eller kongelig og keiserlig overmakt.