Flott stemme

Det er ikke hverdagskost den irsk-amerikanske sangeren byr oss.

Aoife O’Donovan er ute med sitt tredje soloalbum.

Geir Flatøe Journalist

Aoife O'Donovan: «Age of apathy» (Yep Roc/Border)

Sangene på Aoife O’Donovans tredje soloalbum krever tid, men du får godt betalt for å investere i dem. Hvis du da ikke er grepet av den digitale apatien hun synger om.

39-åringen fra Boston fortsetter ferden bort fra den rene folk-stilen, omtrent som Joni Mitchell på 70-tallet. Det er trolig en sammenligning O’Donovan liker, for på tittelkuttet «Age of apathy» synger hun et vers av Mitchells «My old man».

Sangene hviler i stor grad på melodilinjer som vrir på seg med bølgende styrke. Hun forteller historier, men heller ikke disse i rett linje. Det er gått seks år siden forrige album, og i mellomtiden har hun blant annet vært opptatt med trioen I’m With Her.

Like ships in the night, we go down without light, synger hun på nydelige «B61», og det virker å være noe av budskapet.

Joe Henry produserer, og bassist David Piltch og trommis Jay Bellerose bidrar. Resten er O’Donovans enestående stemme og fine gitar.

Beste spor: «B61», «Prodigal daughter», «Town of mercy», «Passengers».