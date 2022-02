Boken eller livet?

BOK: Sylvia Plath har i romanen «Eufori» fått en besettende fortellerstemme, som tidvis forstyrres av et ekko fra fremtiden.

Elin Cullhed er født i 1983 og bor i Uppsala. Dette er hennes første bok for voksne.

Anna Kvam Skribent

Elin Cullhed: «Eufori». Roman. 329 sider. Oversatt av Vibeke Saugstad. Gyldendal.

Hva var vel en roman sammenliknet med et lite barn, tenker Sylvia Plath i romanen «Eufori». Sitatet rommer bokens problemstilling: Hvordan opprettholde et kunstnervirke når kropp og sjel må utføre et døgnkontinuerlig omsorgsarbeid?

Den svenske forfatteren Elin Cullhed mottok den høythengende Augustprisen for «Eufori», som er oversatt til norsk av Vibebe Saugestad. Romanen – en «litterær fantasi» – har poeten Sylvia Plaths siste leveår som omdreiningspunkt.

Plath ble født i 1932, begikk selvmord som 30-åring, etterlot seg to barn og den fraseparerte ektemannen Ted Hughes. Plaths litteratur høstet verdensberømmelse etter hennes død, og ekteskapet har vært gjenstand for ekstrem interesse. Cullhed føyer sin bok til mange hyllemeter med biografiske og litterære forsøk på å nærme seg Hughes og Plath.

I «Eufori» møter vi Sylvia kort tid før hun døde. Så tas vi med på et tilbakeblikk fra desember 1961 til desember året etter. Sylvia og Ted har bosatt seg i Devonshire. De drømmer om å skape et eventyrlig hjem for ettåringen Frieda og sønnen Nicholas, som er på vei. Så går det utforbakke med familien: Ekteskapsproblemer ledsages av separasjon og Sylvias dødsfall.

Heldigvis bedriver ikke forfatteren skånselsløs grafsing i de mest pikante eller oppsiktsvekkende ryktene rundt Plath og Hughes. Plaths liv fungerer snarere som et utgangspunkt for en allmenngyldig problematisering av eksistensielle kollisjoner mellom ulike livsområder og forpliktelser.

I romanen heter det at Sylvia, som slet med tunge depresjoner, hadde arbeidet som sin «redning». Men morsrollen sluker arbeidskapasiteten. Det var som om kjernen av meg fantes der i rommet, tenker Sylvia da hun prøver å løsrive seg fra barna: Hvis jeg smøg meg vekk fra dem ble de helt gale. Min kropp for deres kropp, mitt nærvær for deres mentale helse. Så jeg sviktet min egen kropp.

Hun vil skrive, skrive, skrive, men samtidig være uendelig foran barnet sitt. Cullhed gir konflikten en kontrastfylt og intens form.

Familielivet krakelerer. Men hvem bærer ansvaret? Her fordeles intet entydig skyldansvar. Det er formidlingen av Sylvias overspente indre liv som bærer romanen.

Fortellerstemmen hadde imidlertid stått seg bedre uten å bli tynget ned av ettertidens merkelapper. Når hovedpersonen karakteriserer sin litteratur som «autofiktiv» – et begrep som ikke ble gjengs før lenge etterpå – skurrer det. Likeså når kvinnen som aldri ble medisinert på resept for klinisk depresjon, betegner egen psykisk uhelse som «kjemisk ubalanse».

Men det anakronistiske rusket i maskineriet velter ikke alt. Og heller enn å spørre hva nytt Cullhed tilfører Plaths ettermæle – slik flere anmeldere har gjort – inviterer romanen til å spørre seg hva forelegget kan bidra med i en fortelling om av identitetskonfliktene som kombinert morskap og kunstnerskap kan avlede.

Fordi poeten levde og døde i kryssilden mellom disse hensynene, oppleves det vellykket at Cullhed har brukt henne i sin besettende fremstilling av brennende og uforenelige forpliktelser.