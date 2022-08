Alt og ingenting

Vil mye, men får til lite.

Dogs Offended fra Stavanger har spilt fast sammen et snaut år.

Stella Marie Brevik Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Dogs Offended: «Marusjawa»

Det er mye man ikke forstår med debut-epen til Stavanger-bandet Dogs Offended. Sjangeren er hovedsakelig rock, men bandet serverer lytterne en tysk drikkevise, en Queens of the Stoneage homage gått galt og tre forsøk på noe i gaten til Red Hot Chilli Peppers og Crash Test Dummies. Kvaliteten på låtene er svingende, men som regel på minussiden. Etter en lytt sitter man igjen med noe uforløst: De vet hva de vil, og hvem refererer til på hver låt, men et eller annet sted går det galt. De når aldri målstreken. Utvalget av låter forblir også et lite mysterium.

Det virker som om Dogs Offended har spart sine beste låter til slutt: Noen ganger sitter det, men lykken er som regel kort. Man kan dessverre putte adjektivet svak foran både vokal, tekst og samspill – og dette preger åpenbart plata. En klarere visjon og mer øving må til, skal Dogs Offended bli et band man vil vie tiden sin til.

Dette er trist å skrive, spesielt med tanke på at det er en debut, men herfra kan det i hvert fall bare gå en vei.

Beste spor: «Regntøy».