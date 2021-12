Andsnes i sitt rette element

Leif Ove Andsnes var en av to rogalendinger som preget torsdagens konsert i Bjergsted.

KONSERT: To rogalendinger sto sentralt på torsdagens konsert med Symfoniorkesteret: Den unge komponisten Øyvind Mæland fra Stavanger fikk omsider urfremført sitt verk «Tales Off Balance» etter nesten to års koronaforsinkelse. Og Leif Ove Andsnes, kjent og kjær gjest, boltret seg i Schumanns klaverkonsert som fisken i vannet.

