Blodfattig monster-moro

Den fjerde «Hotel Transylvania»-filmen er småmorsom, men konseptet er oppbrukt for lenge siden.

Drac blir forvandlet til en vanlig mann, mens Johnny blir til et monster i den siste «Hotel Transylvania»-filmen.

Kine Hult Journalist

Hotel Transylvania: Transformania

Animasjonsfilm. Regi: Derek Drymon og Jennifer Kluska. Stemmer: Brian Hull, Jim Gaffigan, Andy Samberg, Selena Gomez, Kathryn Hahn, Steve Buscemi, Molly Shannon, David Spade, Keegan-Michael Key, Fran Drescher, Brad Abrell, Asher Blinkoff. Slippes på Amazon Prime Video fredag 14. januar.

Jeg vil anslå at det tar mellom tre og fem dager etter at man har sett denne filmen, før man får problemer med å huske hva den egentlig handlet om. Slik blir det gjerne hvis man har en halvgrei idé, som man innser at ikke holder til en hel film, men så lager man en hel film likevel. Det er kanskje ikke uten grunn at denne havner rett på strømming uten å ta veien om kino først.

De som har hengt med gjennom alle de tre foregående filmene om den eksentriske monster-gjengen i Transylvania, husker kanskje at Drac og gjengen dro på ferie i den siste filmen - et sikkert tegn på at konseptet er ved veis ende og vel så det. Men uansett: Der traff han sin framtidige livsledsagerske, og når vi møter ham igjen, er han på nippet til å avgå med pensjon for å leve resten av sin uendelige eksistens sammen med henne.

Men så er det lettere sagt enn gjort å overlate etterlivsverket til den neste generasjonen, ikke minst takket være velbegrunnet skepsis til svigersønnens dømmekraft. Den unge, driftige Johnny går helt i kjelleren, bokstavelig talt, når han får greie på dette. Der møter han Dracs svigeroldefar, Van Helsing, som har en dippedutt som kan løse problemet: Den kan gjøre Johnny om til et monster, slik at han lettere kan vinne svigerfarens tillit. Men så går det galt et sted, og Drac og hans nærmeste krets av-monsterfiseres i samme slengen. For at alle skal bli gjenforent med de egentlige versjonene av seg selv, må de legge ut på en farefull ferd inn i regnskogen. Så sånn sett er dette egentlig enda en ferie-film, med et gjennomgående fisk på land-tema.

Filmen er festlig nok i enkeltsketsjene, men egentlig mest slitsom og innholdsløs. En passelig tidtrøyte for hele familien når man ikke har energi til å finne på noe mer givende, men ikke så mye mer enn det.