Kreativt kaos

Ikke Honningbarna slik vi kjenner dem, men det er trolig poenget.

Honningbarna har gitt ut albumene «La alarmane gå», «Verden er enkel», «Opp de nye blanke», «Goldenboy», «Voldelig lyd» og nå «Animorphs».

Stella Marie Brevik Journalist

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Honningbarna: Animorphs (Nye blanke)

Honningbarna fra sør har aldri vært «bare» et pønkband, men på deres femte album skrur de opp kompleksiteten. «Animorphs» viser lite lojalitet til tidligere lyd, guts til å satse og nødvendig aggresjon.

Bandet som fikk massene til å synge «Fuck kunst (dans dans)!» og «Fri Palestina!» like lett som «Hit me baby one more time» har lagt vekk allsangfaktoren til fordel for skarpe metalliske riff og støy. Likevel er kontrastene store: «Åh bliss» sender tankene mot The Strokes, mens «Ække noe kirke» kan falle i smak hos den mest hardbarka Mayhem-fansen.

Det viktigste er at fansen ennå kan møtes i et kjærlig, voldelig kaos på konsert. Budskapene er også grundigere pakket inn i avanserte metaforer, der sikkert mange har flydd over hodet på undertegnede. Likevel sørger bandets tonefall for at talen blir klar: Verden er kanskje enkel, men så absolutt på randen til noe stygt: Gjør noe nå – jævla byfiser!

Beste spor: «Når alt treffer oss», «En av oss er idiot», «Ække noe kirke».