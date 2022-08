Snakk om det!

Åpenhet er utvilsomt viktig. Derfor er dette en viktig bok. Det sier fungerende leder i Kirkens SOS Rogaland, Eivind Hauglid.

Eivind Hauglid, leder av Kirkens SOS Rogaland.

Tarald Aano Journalist

Hvert år svarer Kirkens SOS på 172.000 henvendelser – på telefon, melding eller chat. Et av spørsmålene de frivillige medarbeiderne ofte stiller, er dette: «Er livet ditt så tøft at du tenker du ikke klarer leve lenger?»

– Da får vi ett av to svar, sier Hauglid. – Enten svarer de at nei, så vanskelig er det ikke. Eller de svarer at endelig er det noen som våger spørre. Ofte er det starten på en god samtale.

Hauglid mener derfor at Oddvar Vignes’ bok «Sjølvmordsforsøket – livet før og etter» er et viktig bidrag i kampen mot selvmord.

Kirkens SOS er ikke alene om å løfte fram åpenhet som helt sentralt i kampen mot selvmord. Fagfolk synes enige om at vi må våge snakke om selvmord.

«For mange vil det være lettere å ta den første samtalen med hjelpeapparatet dersom de blir spurt direkte: «Tenker du på selvmord?». Hvis faren er overhengende, skal du ringe 113!»

Det skrev psykolog Åse Lundegaard Mattson og psykiatrisk sykepleier Gudrun Austad fra Ressurssenter om vald, traumatisk stress og sjølvmordsforebygging i en kronikk i Aftenbladet for to år siden. De understreket at gode relasjoner i seg selv er selvmordsforebyggende – vi må bry oss om hverandre.

Videre skrev de to: «Mange som tenker på å ta sitt eget liv, syns det er vanskelig å snakke om det. Terskelen for å søke hjelp og åpne seg for en fremmed er høy. For mange vil det være lettere å ta den første samtalen dersom de blir spurt direkte, av en de er nær, om de tenker på selvmord. Vi må tørre å spørre «har du det så tungt at du tenker på å ta livet ditt?» når vi er bekymret for en vi er glad i.»

Også offentlige Ambulant Akutteam er opptatt av åpenhet og direkte spørsmål: «Har du hatt tanker om ta livet ditt?» er fast spørsmål i møte med mennesker i krise.

Fakta Trenger du noen å snakke med? Her kan du få hjelp: Ambulant akutteam ved Stavanger universitetssjukehus. Telefon: 91651005.

Ambulant akutteam, Jæren: 47459797/51776940.

Mental Helse: 116 123

Røde Kors: 800 33 321

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Fastlegen har informasjon om ulike tilbud der du bor.

helsenorge.no – hjelpeside

Akutt ambulant ungdomsteam (13–18 år): 90659810.

Ved livstruende situasjoner, ring nødnummer 113 Les mer