Se heller «Frost» om igjen

«Snødronningen» er i likhet med «Frost» basert på et H. C. Andersen-eventyr.

«Snødronningen» er nok en uinspirert animasjonsfilm som det egentlig ikke finnes noen grunner til å se.

Kine Hult Journalist

Snødronningen

Norske stemmer: Siri Nilsen, Elias Ottersen, Jon Arne Bjørnstad, Liv-Unni Larsson Undall, Jan Martin Johnsen. Sjanger: Animasjon / Familiefilm / Barnefilm. Regi: Vladlen Barbe. Aldersgrense: 6 år

Oi, her har man tydeligvis måttet grave dypt for å finne en animasjonsfilm for det yngste romjulspublikummet. Har alt det andre kanskje havnet på strømmetjenestene? Det er i alle tilfeller vanskelig å forstå hva denne forglemmelige, russiske eventyrfilmen fra 2012 har på kino å gjøre i 2021.

Den er, i likhet med den ett år yngre «Frost» basert på H.C. Andersens eventyr «Snedronningen», men opprinnelig var ikke hun som hadde evner til å fryse ting til is spesielt sympatisk, og det er hun heller ikke i denne versjonen. Hovedpersonen er den tøffe barnehjemjenta Gerda. Hun må legge ut på en strabasiøs reise for å redde broren sin, Kai, kort tid etter at hun fikk greie på at han fantes. Nå har han havnet i den onde Snødronningens klør, og hun må komme seg til ham før hjertet hans fryser til is. Sammen med ikke mindre enn to sidekicks, nærmere bestemt en klossete snømus og et enda mer klønete troll.

Hvis du nå har fått et inntrykk av at dette forsøket på å revitalisere et gammelt eventyr ikke inneholder en eneste original tanke, har du selvsagt helt rett. Forsøkene på humor er av det virkelig slappe slaget, og det er nesten litt pinlig å se hvordan man har forsøkt å kopiere scener fra mer vellykkede animasjonsfilmer, for eksempel «Istid». Animasjonene er halvhjertede ig generiske. Og til slutt: Skal man først konstruere en mektig, skremmende skurk, kan det knapt gjøres på mer blodfattig vis enn dette. Se heller «Frost» om igjen, eller les det originale eventyret for ungene.