Sola åpner Eurovision

De norske bananulvene starter som nummer sju i Eurovision-finalen, men først ut er sangen fra Tsjekkia/Stavanger.

Subwoolfer er Norges håp i Eurovision-finalen. Vi har også aksjer i bidragene fra Tsjekkia og Hellas.

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Norges Eurovision-deltakere Subwoolfer er sjuende deltaker ut i finalen i Torino i Italia lørdag. De gule ulvene framfører låten «Give that wolf a banana».

Men før det – først av alle – skal Tsjekkia i ilden. Bak det tsjekkiske bidraget står blant andre to nordmenn, en av dem fra Sola. Casper Bjelland Hatlestad jobber til vanlig som musikklærer i Praha, men han har slitt ut de fleste skoparene sine i Sola og Stavanger. Torsdag kveld gikk han og resten av We Are Domi videre til finalen, og på fredag ble det klart at de skal åpne hele festen.

Casper Bjelland Hatlestad (til venstre), tsjekkiske Dominika Hašková og Benjamin Rekstad fra Nesodden i bandet We Are Domi på scenen under den første generalprøven for finaleshowet i Eurovision Song Contest i Pala Olimpico i Torino. Foto: Heiko Junge / NTB

Og når Hellas går på scenen som nummer 17, er det norsk på scenen. Norsk-greske Amanda Tenfjord fra Ålesund holder mikrofonen for grekerne.

Ukrainske Kalush Orchestra, som regnes som den soleklare favoritten, skal opptre som nummer tolv. Siden det ofte går politikk i Eurovision regner de fleste med at Ukraina vil sope gulvet med alle de andre i konkurransen.

NB: Du kan følge Eurovision-finalen sammen med reporter Leif Tore Lindø i Aftenbladets live-chat lørdag kveld.

Her er rekkefølgen i finalen lørdag 14. mai

1. Tsjekkia: We Are Domi – «Lights Off»

2. Romania: WRS – «Llámame»

3. Portugal: MARO – «Saudade, Saudade»

4. Finland: The Rasmus – «Jezebel»

5. Sveits: Marius Bear – «Boys Do Cry»

6. Frankrike: Alvan & Ahez – «Fulen»

7. Norge: Subwoolfer – «Give That Wolf A Banana»

8. Armenia: Rosa Linn – «Snap»

9. Italia: Mahmood & Blanco – «Brividi»

10. Spania: Chanel – «SloMo»

11. Nederland: S10 – «De Diepte»

12. Ukraina: Kalush Orchestra – «Stefania»

13. Tyskland: Malik Harris – «Rockstars»

14. Litauen: Monika Liu – «Sentimentai»

15. Aserbajdsjan: Nadir Rustamli – «Fade To Black»

16. Belgia: Jérémie Makiese – «Miss You»

17. Hellas: Amanda Georgiadi Tenfjord – «Die Together»

18. Island: Systur – «Með Hækkandi Sól»

19. Moldova: Zdob şi Zdub & Advahov Brothers – «Trenulețul»

20. Sverige: Cornelia Jakobs – «Hold Me Closer»

21. Australia: Sheldon Riley – «Not The Same»

22. Storbritannia: Sam Ryder – «SPACE MAN»

23. Polen: Ochman – «River»

24. Serbia: Konstrakta – «In Corpore Sano»

25. Estland: Stefan – «Hope»