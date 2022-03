Skambra damer feirer det feminine

Emilie Hetland – Skuespiller og dramatiker, skal vise et utdrag fra teaterkompaniet Volya Teaters forestilling «Revolutionary».

Asian Sisters – To norsk-vietnamesiske musikere med base i Stavanger/Sandnes skal stå sammen på scenen for første gang. Sanger Anh Vu, kjent for å bevege seg i soul, jazz og blues, og Quyen Therese von Baumgarten, klassisk gitarist.