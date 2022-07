Fiskeridirektoratet vil ikke flytte Freya

Ut ifra helgens observasjoner vil det ikke være nødvendig å flytte Freya, ifølge Fiskeridirektoratet. Søndag oppholder hvalrossen seg fortsatt i Snarøykilen.

Hvalrossen Freya ble for alvor kjendis etter et besøk i Kragerø i juni, hvor hun tok seg til rette og slappet av i flere fritidsbåter. Foto: Trond Reidar Teigen / NTB

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

– Ut ifra det vi har observert i helgen, vurderer vi ikke lengre å flytte Freya, opplyser Fiskeridirektoratet til TV 2 søndag formiddag.

Begrunnelsen er at hvalrossens atferdsmønster tilsier at hun er ved god helse og har det bra.

Freya dukket opp på Lysaker i Bærum fredag kveld. Lørdag ettermiddag opphold hun seg i en småbåt i Snarøykilen.

Der ligger hun også søndag formiddag, opplyser kanalen.

Både Bymiljøetaten og Fiskeridirektoratet har bedt folk om å holde avstand til Freya for å unngå potensielle farlige situasjoner og at hun blir unødvendig stresset. På torsdag besluttet direktoratet å være til stede i området for å sikre at folk holder tilstrekkelig avstand til Freya.

Hvalrossen Freya har fått mye oppmerksomhet i norske medier denne sommeren. Hun ble for alvor kjendis etter et besøk i Kragerø i juni, hvor hun tok seg til rette og slappet av i flere fritidsbåter. Siden har hun beveget seg nordover i Oslofjorden og helt inn til Oslo, hvor hun har vært denne uken.