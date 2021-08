Uperfekte fremmede på påkostet selvhjelpsleir

Ni ukjente mennesker med forskjellige hemmeligheter tar inn på en mystisk klinikk hvor de minst like mystiske ansatte har tvilsomme ingredienser i smoothiene deres. Sånt må jo føre til dramatikk.

Nicole Kidman spiller en mystisk velværeguru på en slags blanding av spa og selvutviklingsleir for bemidlede mennesker.

Kine Hult

Publisert: For mindre enn 1 time siden

Nine perfect strangers

Tv-serie i 8 deler av David E. Kelley. Regi: Jonathan Levine. Skuespillere: Nicole Kidman, Melissa McCarthy, Luke Evans m.fl. Premiere på Amazon Prime Video 20. august.

Det er ikke unaturlig å sammenligne «Nine perfect strangers» med HBO-suksessen «Big little lies» fra 2017. Begge har David E. Kelley som serieskaper, Nicole Kidman i en sentral rolle og et manus basert på en av Liane Mortiarys populære bøker. Det er selvsagt ikke det eneste de har til felles. I likhet med nevnte HBO-serie, er det (kanskje) en form for krimgåte i bunnen av «Nine perfect strangers», men avsløringene porsjoneres ganske langsomt ut. Det som er vel så viktig og sentralt, er utviklingen til de ulike rollefigurene, og forholdene de får til hverandre.

Handlingen er lagt til et idyllisk, avsideliggende resort, hvor bemidlede mennesker kappes om å ta inn for å bli bedre utgaver av seg selv. Stedet drives av den hemmelighetsfulle russeren Masha (Nicole Kidman), som er en slags mester i å bore i de hemmelighetene folk helst ville hatt for seg selv. I løpet av en del korte tilbakeblikk, får vi etter hvert vite at hun ikke er helt fri for hemmeligheter selv. Dessuten er det noen som sender henne truende tekstmeldinger. Er det en av gjestene? En av de ansatte? Det er jammen ikke godt å si. Etter å ha sett de seks episodene som ble anmelderkorpset til del, er det i hvert fall åpenbart at avsløringene holdes tilbake i det lengste, slik vi også husker det fra «Big little lies».

Spenningen ligger vel så mye i hva som skjer i hodene til de ni gjestene, og ikke minst dem imellom. Det kommer snart for en dag at senterledelsen har en del uortodokse metoder for å gi dem behandlingen de kom for å få, deriblant små doser av hallusinogener.

Serien balanserer godt mellom humor og alvor, og det er fint, men kanskje litt i overkant forutsigbart å se hvordan en gjeng som starter oppholdet med piggene ute, begynner å finne seg til rette i hverandres selskap.

Kidman er også noen hakk bedre enn hun var i de siste Kelley-seriene hun har spilt i. Hun er fortsatt en esoterisk og fjern skikkelse, men har mer mimikk og en sterkere tilstedeværelse. På sitt beste også ørsmå glimt av komisk potensial.

Dette er på ingen måte noen grensesprengende original serie, men godt skuespill, et stilig rollegalleri, gode replikkvekslinger og en passe spennende bakgrunnshistorie gjør at man lett sluker den ene episoden etter den andre. Om den også leverer noen kritiske bemerkninger til industrien den skildrer, gjenstår å se.