Rørende og hjerte­skjæ­rende om vennskap og omsorgs­svikt

«Rocks» er en både deprimerende og oppløftende film om en vanskeligstilt, men driftig tenåringsjente.

15 år gamle Rocks (i midten) får plutselig en del andre bekymringer enn sine klassevenninner i den britiske dramafilmen «Rocks».

Kine Hult Journalist

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Rocks

Skuespillere: Bukky Bakray, Kosar Ali, Shaneigha Greyson, D'Angelou Osei Kissiedu, Ruby Stokes, Sarah Niles. Sjanger: Drama. Regi: Sarah Gavron. Nasjonalitet: Storbritannia. Aldersgrense: 9 år.

Skrekken for å bli skilt fra foreldrene og for at en sårbar familie skal rives fra hverandre, har vi sett mange filmer om. Likevel oppleves Sarah Gavrons film «Rocks» som noe særegent og nytt. Den gir et friskt og usentimentalt blikk på en historie som dessverre er altfor vanlig, men like fullt nitrist: En mentalt ustabil alenemor takler ikke hverdagen, og stikker av fra barna sine.

Hovedpersonen er 15 år gamle Shola, med kallenavnet Rocks, som plutselig må ta vare på lillebroren og seg selv. Det går for så vidt greit, helt til den nysgjerrige naboen får en mistanke om at mor er borte, og varsler barnevernet. Vi forstår etter hvert at det ikke er første gang barna overlates til seg selv, og Rocks er ikke dummere enn at hun ser utsiktene til fosterhjem og en oppløst familie. Derfor tar hun med seg lillebroren og stikker, og overnatter hos ulike venninner, med et standhaftig håp om at moren snart vil komme hjem og at alt vil bli som før.

Regissør Sarah Gavron har i all hovedsak benyttet seg av uerfarne skuespillere, og man kan ikke unngå å la seg imponere over hvor dyktige de er. Kanskje gir dette grepet filmen et mer autentisk preg enn den ellers ville hatt, og det autentiske understrekes både i starten og slutten, hvor scenene består av vertikale mobilvideoopptak.

Filmen byr på en god porsjon optimisme i sin skildring av et løvetannbarn som til tross for en del dårlige valg klarer å holde hodet over vannet i en situasjon ingen barn burde havne i. Selv om hovedtråden i filmen omhandler Rocks og lillebrorens nomadiske tilværelse på flukt fra ansvarlige voksne, viser den også et større bilde av hvordan det er å være ung i dagens London, i et av de mindre bemidlede, innvandrertette strøkene. Det er mye som er trist, men det er også noe oppløftende ved skildringen av jentegjengen rundt Rocks. De kjekler og krangler og driver sine lærere til vanvidd, men viser også omsorg og trår til for hverandre når det trengs.