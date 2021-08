Ubehagelig voldsorgie

«New Order» er en forstyrrende film om sadistiske revolusjonære, som aldri blir tankevekkende og nyansert nok til å forsvare sitt brutale innhold.

I «New Order» tar en gruppe opprørere seg inn på eiendommen til en velstående familie i Mexico City.

Kine Hult Journalist

New Order

Skuespillere: Naián González Norvind, Diego Boneta, Mónica Del Carmen, Fernando Cuautle, Darío Yazbek, Eligio Meléndez. Sjanger: Drama / Thriller. Regi: Michel Franco. Nasjonalitet: Frankrike / Mexico. Aldersgrense: 15 år.

Sett med nåtidens øyne, var det kanskje litt vel drastisk å hugge hodene av aristokratene under den franske revolusjon. I Michel Francos dystopiske film fra nåtidens Mexico har de revolusjonære lagt seg på et enda mer usiviliert nivå når de angriper vår tids privilegerte - de såkalte superrike.

Handlingen starter under en påkostet bryllupsfest i et fasjonabelt strøk. Vakre, velkledde og åpenbart velstående gjester samles for å feire et ungt par, hjemme hos hennes familie. Men det varer ikke lenge før vi får noen små drypp om at alt ikke er helt som det skal være. Det rapporteres om opprør i gatene. Noen biler og gjester ankommer tilsølt med irrgrønn maling. Og noen gjester forlater festen i huj og hast før man i det hele tatt har kommet til vielsen.

Så bryter helvetet løs. Bevæpnede opprørere tar seg inn i huset, robber vertskap og gjester, ramponerer og ødelegger, dreper og lemlester. Samtidig har deler av hæren begynt å kidnappe velstående unge mennesker. De blir fengslet, voldtatt, torturert og drept, mens deres upålitelige fangevoktere sender løsepengekrav til familiene deres.

Og her er vi ved kjernen av problemet med denne filmen: De revolusjonære framstilles utelukkende som opportunistiske, griske og sadistiske bøller. Det er ingen synlige samvittighetskvaler, ingen som avviker fra flokken ved å stille spørsmål ved det vanvittige prosjektet, ingen som kjemper imot i det stille. De er bare rasende, og mener tydeligvis at de livredde, hulkende rikingene får som fortjent. Hvordan ble de så avstumpede? Det sier dessverre ikke filmen spesielt mye om.

Det er mange mulige innganger om man ønsker å problematisere skjevfordeling av ressurser og økende sosiale forskjeller. Det er også fullt mulig å forsøke å forstå og forklare hvorfor folk blir radikalisert og nekter å forholde seg til samfunnets spilleregler. Denne filmen lykkes dessverre ikke med noen av delene, og framstår først og fremst som en meningsløs voldsorgie. Og muligens som en anbefaling til de rikeste om å bygge gjerdene sine enda høyere.